Ekonomi TOKİnin İstanbulda yapacağı 10 bin konutun kura çekimi başlıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TOKİ'nin İstanbul'da yapacağı 10 bin konutun kura çekimi başlıyor

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kapsamında İstanbul'da inşa edeceği 10 bin konut için kura çekimi yarın başlayacak. TOKİ'nin yatay mimari anlayışıyla İstanbul başta olmak üzere 81 ilde 2 1 ve 3 1 planında yapacağı 100 bin sosyal konut için 24 Şubat'ta başlayan kuralar devam ediyor.

Haber Merkezi AA
ARŞİV.
ARŞİV.

Depreme dayanıklı, kimlikli, mahalle kültürünün yaşatılacağı ve yatay mimari esasıyla inşa edilecek sosyal konutlara, Türkiye genelinde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sosyal konutlara 1 milyon 211 bin 518 başvuru yapıldı.

  • Toplamda 375 bin 953 ile en çok başvurunun yapıldığı İstanbul'da kuralar 16-20 Mart'ta çekilecek. Tuzla'da inşa edilecek 5 bin 750 konut için 16-17 Mart'ta, Arnavutköy'deki 3 bin 750 konut için 18-19 Mart'ta, Başakşehir'deki 500 konut için 20 Mart'ta kura çekimi gerçekleştirilecek.

Küresel bir salgın haline gelen koronavirüse karşı vatandaşların sağlığını korumak için devletin aldığı önlemler doğrultusunda kura çekimleri için tören yapılmayacak. Noter huzurunda yapılacak kuralar, TOKİ 'nin sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

1-1,5 yıl içerisinde bitirilmesi planlanıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, daha önce yaptığı açıklamada, ülke genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konutun 894 liradan başlayan taksit ve 240 aya varan vadeyle vatandaşlara sunulacağını belirterek, yılın ilk çeyreğinde ve hemen hemen tüm alanlarda inşaat uygulamalarını başlatmak istediklerini söylemişti.

Kurum, "(Konutları) 1-1,5 yıl içerisinde tamamlayarak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bunun dışında ülkemizde sosyal konut ihtiyacı olan ve alanlardaki çalışmalarımız da bir taraftan devam ediyor. Biz her ilimiz vatandaşlarımıza, belediyelerimize diyoruz ki 'Sosyal konutla ilgili taleplerinizi bize iletin.' Çalışmayı 1 yıl önceden başlatıyoruz. Ne kadar talep gelirse Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde sosyal konut ihtiyacını giderecek çalışmaları her yıl yapacağız. Amacımız, her yıl en az 100 bin sosyal konut projesine başlamak." ifadelerini kullanmıştı.

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