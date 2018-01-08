TOMARZA SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
Sayı:2016/282, 283, 284, 285, 286, 287 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Kayyımlık davaları nedeniyle Türk Medeni Yasasınını 427 ve 3561 sayılı kanun hükümlerine göre;
Dava Konusu Kayseri İli, Tomarza İlçesi 4. Mıntıka Mah. 250 ada 134 parselin maliklerinden olan Sefer(Mümin oğlu) ve Nazım(Ahmet oğlu)'nun
Dava Konusu Kayseri İli, Tomarza İlçesi 4. Mıntıka Mah. 59 ada 16 parselin maliklerinden olan Ali oğlu Rifat'ın
Dava Konusu Kayseri İli, Tomarza İlçesi 4. Mıntıka Mah. 252 ada 194 parsel(ifraz öncesi 129 parsel) sayılı taşınmazın maliklerinden olan Haci Ali oğlu Beyazıt'ın
Dava Konusu Kayseri İli, Tomarza İlçesi 4. Mıntıka Mah. 61 ada 11 parselin maliklerinden olan İsmail kızı Rabia'nın
Dava Konusu Kayseri İli, Tomarza İlçesi 4. Mıntıka Mah. 60 ada 216 parselin maliklerinden olan Hacı Osman oğlu Emir Ali'nin
Dava Konusu Kayseri İli, Tomarza İlçesi 4. Mıntıka Mah. 59 ada 170 parselin maliklerinden olan Hurşit oğlu Abdurrahman, Hurşit kızı Ceyyibe ve Hurşit kızı Necibe'nin;
İlan tarihinden itibaren 1 ay içerisinde mahkememize başvurmaları gerektiği, aksi taktirde taşınmazda malikleri belirlenemeyen payların temsil ve idaresi için 3561 sayılı yasa gereğince Tomarza Mal Müdürlüğünün kayyım tayin edileceği hususu ilan olunur.
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