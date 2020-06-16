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Ekonomi Toplu ulaşımdan kaçanların tercihi oldu CEO da var çalışan da
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Toplu ulaşımdan kaçanların tercihi oldu: CEO da var çalışan da

Koronavirüs sonrası birçok alanda normalleşmeye başladı, şirketler de kademeli olarak ofislere dönüyor. Ancak çalışanların, şirketlerine toplu taşıma ya da servisle gitme konusunda sağlık açısından endişeleri bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs günlerinde özel aracı olmayan ya da işe giderken araba kullanmak istemeyenler şehir içinde VIP transfer hizmetini tercih ediyorlar. Kimi tek başına kimi ise iş arkadaşlarıyla ortaklaşa kiraladıkları VIP transferlerle evlerinden alınıp işlerine bırakılıyorlar. Mesai bitiminde de yine aynı şekilde eve getiriliyorlar. Böylelikle çalışanlar, sağlıklı ve hızlı bir yolculuk yapmış oluyor.

Evden alınıp işe bırakılıyorlar

Amerika’da 32 yıl boyunca havalimanı ve ulaşım transfer hizmeti veren 2015’ten bu yana da Türkiye’de yolcularını ağırlayan GM Global Turizm’in Genel Müdürü Gülruh Gülten, normalleşme sonrası işe dönüşlerin başlamasıyla talebin VIP transferlere arttığını belirterek “Her ne kadar normalleşme başlasa da tedbir almaya devam etmeliyiz. Bu nedenle insanlar, VIP transfere yöneliyorlar” dedi.

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CEO da var çalışan da

Şehiriçinde VIP transfer hizmet alan müşterileri hakkında bilgi veren Gülruh Gülten, “Müşterilerimiz arasında CEO da var beyaz yakalı çalışanlar da var. Bazı üst düzey yöneticiler özel araçlarıyla trafiğe çıkmak istemediği için tercih ediyor. Genelde tek kullanıyorlar. Diğer müşterilerimiz ise iş arkadaşlarıyla ortaklaşa araç kiralıyorlar” diye konuştu.

VIP transfer hizmeti veren araçların içi

Sağlıklı ulaşım

VIP transferde 9 kişilik araçta sosyal mesafe kuralı gereği şoförle birlikte en fazla 5 kişinin seyahat edebildiğini aktaran Gülten, “Toplu taşımadan daha güvenli, sağlıklı, hızlı ve lüks bir ulaşım yapıyorsunuz” dedi.

Dezenfekte ediliyor

Gülruh Gülten, araçlardaki önlemleri ise şöyle sıraladı: “Tüm kurallara uygun bir şekilde hizmet veriyoruz. Araçlar, düzenli şekilde dezenfekte ediliyor. Sürücülerimiz bu konuda eğitimli. Ayrıca gerekli sağlık taramaları da yapılıyor.”

Ev konforunda

Araçlar, güvenli ve temiz olmasıyla birlikte konforlu da. Tüm araçlarda klima, TV, DVD, buzdolabının yanı sıra internet bağlantısı var. Koltukların istenildiği takdirde yatağa dönüştürüldüğü araçlarda ayrıca yolculuk süresince çeşitli ikramlar da yapılarak yolculara ev konforu sağlanıyor.

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