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Ekonomi Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirliden fındık fiyatı açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Toprak Mahsulleri Ofisi 2020 fındık alım fiyatı ne kadar?

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den fındık fiyatı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, fındık üreticilerinin merakla beklediği fındık alım fiyatı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Toprak Mahsulleri Ofisinin bu sene de fındık alımı yapacağını açıkladığını bildirdi.

Haber Merkezi AA
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bolaman Havzası Rehabilitasyon ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Pakdemirli, 2020 yılı tahmini fındık rekoltesinin 665 bin ton civarında beklendiğini açıkladı. Pakdemirli, “Rekoltemiz ne? Çok ciddi bir çalışma yaptı arkadaşlar. Defalarca inceledi, defalarca önüme geldi, defalarca geriye gönderdim. İlk tahminlerin ötesinde bir rekoltemiz var gibi gözüküyor. Bu biraz daha azalabilir belki sezon içerisinde ama görünen o ki, ilk defa burada açıklıyorum 665 bin ton fındık rekoltemiz var. Bunun manası nedir? Manası; geçen yıllara göre daha az fındığımız var. Bunun diğer anlamı nedir? Fındığımız daha değerli olacak demektir” dedi.

TMO DEVREYE GİRECEK

  • Pakdemirli, geçen sezon olduğu gibi bu yıl da Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındık alımına devam edeceğini kaydederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızla gelirken konuştum; Ordu’ya, Karadeniz uşaklarına özel selam gönderdi. Sayın Cumhurbaşkanımız aynen şunları söyledi, 'Hiç merak etmesinler, Karadenizli kardeşlerimin arkasındayız' dedi. Toprak Mahsulleri Ofisi bu sene de devreye girecek” diye konuştu.
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