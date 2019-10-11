Ekonomi Toprak Mahsulleri Ofisi ilk defa alım yapacak Kuru incir alım esasları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Toprak Mahsulleri Ofisi ilk defa alım yapacak: Kuru incir alım esasları açıklandı

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce, TARİŞ İncir Birliği ile yapılan protokol kapsamında ilk defa gerçekleştirilecek kuru incir alımları, 14 Ekim Pazartesi günü başlayacak.

Haber Merkezi AA
Tariş İncir Birliği kuru inciri 18 liradan alacak.
Tariş İncir Birliği kuru inciri 18 liradan alacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi'den (TMO) yapılan duyuruya göre, Ofis, üretici fiyatlarındaki istikrarsızlığın giderilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kuru incir alımıyla görevlendirildi.

Bu kapsamda kurum, ilk defa kuru incir alımı gerçekleştirecek.

TMO'nun A1 kalite kuru incir alım fiyatı kilogram başına 18 lira olacak. Kalitesine göre kuru incir TMO alım fiyatları değişiklik gösterecek.

  • TMO, kuru incir alımlarını TARİŞ İncir Birliği ile yaptığı protokol kapsamında gerçekleştirecek ve alımlar 14 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Kuru incir alımları, TARİŞ İncir Birliğine bağlı Germencik ve Nazilli incir kooperatiflerinin depolarında gerçekleştirilecek.

TARİŞ üyesi olmayan üreticilerden de alım yapılacak ancak üretici dışındaki kesimlerden (tüccar ve benzeri) alım olmayacak.

Ürün bedeli ödemesi

Ürün bedeli ödemeleri ürün tesliminden sonra en geç 10 gün içinde TARİŞ tarafından üreticilerin banka hesaplarına aktarılacak.

Rutubet oranı yüzde 22'ye kadar olan ürünlerin alımı yapılacak ve boşaltma ücreti alınmayacak.

Ürün teslimatları sadece ürün sahipleri tarafından yapılabilecek.

Kurum tarafından yalnızca 2019 mahsulü kuru incirler satın alınacak. Alımlar, pazar günleri hariç haftanın 6 günü yapılacak.

En az yüzde 60 A serisi (iş malı), en fazla yüzde 40 B serisi (kürek malı) olan kuru incirler satın alınacak.

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