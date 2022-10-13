Ekonomi Toshiba olası satın alım için Tokyo merkezli fon grubunu seçti
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Toshiba olası satın alım için Tokyo merkezli fon grubunu seçti

Japon elektronik üreticisi Toshiba Corp. olası bir satın alım opsiyonu için Tokyo merkezli bir fonun yönettiği şirket grubunu tercih etti.

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Haber Merkezi AA
Toshiba olası satın alım için Tokyo merkezli fon grubunu seçti
Foto/arşiv

Yeniden reform planlaması kapsamlı birçok teklif aldığını eylül ayında açıklayan Toshiba'nın, satın alım opsiyonu için tercihini yaptığı kaydedildi.

Kyodo ajansının haberine göre Japon üretici firma, satın alım durumu için Tokyo merkezli Japan Industrial Partners (JIP Inc.) fonun yönettiği grubu seçti.

JIP, revizyon süreci yaşayan Toshiba'nın toparlanması için Chubu Electric Power (Chuden), Orix Corp. dahil bazı Japon şirketlere yatırım çağrısı yaptı.

Fon yönetimindeki grubun, toplam piyasa değeri 2 trilyon yeni (14 milyar dolar) aşan Toshiba için yüzlerce milyar yen tedarik etmesi gerekeceği kaydedildi.

Diğer tercih saf dışı değil

Üretici firmanın satın alımı kapsamlı teklif verenlerin sayısı geçen ay sonu ikiye düşmüştü. Devlet destekli Japan Investment Corp. (J-IC) ise diğer muhtemel tercihti.

Toshiba'dan yapılan açıklamada, "sürecin adil icra edilmesine zarar verebileceği öngörüsüyle ihaleye girenlere yönelik enformasyon paylaşmıyoruz." denildi.

2000'den beri imalat sektörü yatırımlarıyla tanınan özel sermayeli şirket JIP toplum satın alım ve şirket gruplarının bölünmeleri durumunda rol üstleniyor.

150 yıllık piyasa geçmişiyle tanınan Toshiba'nın, satın alım konusunda JIP ile olası bir sorun yaşanmasına karşı J-IC grubunu, süreçten saf dışı bırakmayacağı kaydedildi.

ABD'deki iflası ve METI anlaşması

2015'te şirket içi muhasebe skandalıyla kurumsal imajını zedeleyen Toshiba'nın, ABD'deki nükleer santral alt kuruluşu Westinghouse Electric Co. 2017'de iflas etmişti.

Toshiba yöneticilerinin 2021'de, yabancı hissedarların, yönetim kurulu içindeki nüfuzunu engellemek için Japonya Ticaret Bakanlığı (METI) yetkilileriyle anlaştığı ortaya çıkmıştı.

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