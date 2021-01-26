Türk şirket Cezayir’de yeni bir dünya rekoru kırdı

Türkiye’nin global çelik üreticisi Tosyalı Holding, yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da başarı hikayelerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Dünya çelik endüstrisine DRI (doğrudan indirgenmiş demir) teknolojileri sunan MIDREX Technologies’den yapılan açıklamaya göre, “2018 yılında dünyanın en büyük DRI modülünü devreye alan Tosyalı Algérie, iki yıllık faaliyet süresinin sonunda tek bir DRI modülü ile 2020 yılında 2,23 M/ Ton DRI üretim rakamına ulaşarak dünya rekoru kırdı.”

Türkiye’nin çelik üretimindeki gücünü yurtdışında da temsil etmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Tosyalı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, “Bugüne kadar Cezayir’e yapmış olduğumuz yatırımın meyvelerini topladık. Türkiye’de olduğu gibi yurtdışında da pandemiye rağmen yatırımlarımızda hız kesmiyoruz. İstihdam yaratmanın ve ülkemiz başta olmak üzere faaliyette bulunduğumuz tüm bölgelerde ekonomiye değer katmanın önemini bir kez daha gösterdik.

REKLAM

EKONOMİ Bakan Dönmez güzel haberi paylaştı: Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırdık

Tosyalı Algérie olarak kırdığımız bu üretim rekoru sadece grubumuzun değil, aynı zamanda Türkiye’nin gururu…” dedi.

Tosyalı Holding CEO’su Dr. Suhat Korkmaz ise, “Çelik sektöründe 70 yıla yaklaşan deneyim, uzmanlık ve bilgi birikimimiz sayesinde, grubumuz bünyesindeki 25 ayrı tesiste olağanüstü sonuçlar elde ediyoruz. Dünya standartlarında teknolojiler kullandığımız Tosyalı Algérie’de, pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılında kırdığımız üretim rekoru da bunun kanıtı. Cezayir’in en büyük sanayi kuruşları arasında yer alarak, bölge ekonomisine ve istihdamına katkı sağlamayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

DRI teknolojisinin de sağladığı katkıyla dünyanın en yeşil ve çevreci çeliğini ürettiklerine özellikle dikkat çeken Dr. Suhat Korkmaz, “Tosyalı’nın odağında sürdürülebilirlik var. Dünyanın karbon ayak izi en düşük üretimine imza atıyoruz. Bu konudaki öncülüğümüzü sürdürmekte kararlıyız” diye konuştu.

REKLAM

MIDREX Technologies Başkanı ve CEO'su Stephen C. Montague, “Küresel pandemi şartlarının yarattığı tüm belirsizliklerine rağmen, operasyonlarında büyük bir başarı sergileyen Tosyali Algérie yönetimini ve personel kadrosunu kutlarız. DRI üretim rekorunu kırmak, Tosyalı’nın yalnızca dünyanın en büyük DRI tesisinin değil, aynı zamanda entegre pelet tesisi ve çelik fabrikasının kuruluşunu ve operasyonlarını koordine etme konusundaki beceri ve bilgi birikiminin gerçek bir kanıtı” yorumunda bulundu.

EKONOMİ İki fonu ile yatırımcı ‘Getir’di

Karbon ayak izi en düşük, yeşil çelik üretimi

Dünyanın 3 farklı kıtasında, 25 tesisle üretimine devam eden Tosyalı Holding, yüksek teknolojili çelik ürünlerinde Türkiye'nin dışa bağımlılığını ortadan kaldırma vizyon ve stratejisiyle faaliyetini sürdürüyor. Yıllık kapasitesi 2,5 milyon tona ulaşan Cezayir’in ilk DRI tesisi olan MIDREX Doğrudan İndirgenmiş Demir Üretim Tesisi, bu alanda dünyanın en önemli isimlerinden ABD merkezli MIDREX Technologies ve konsorsiyum ortağı Paul Wurth ortaklığında hayata geçirildi. Üretim esnekliği açısından önemli bir avantaj sağlayan DRI tesisi, demir atığı ve ham madde bağımlılığını büyük ölçüde azaltırken, sağladığı enerji verimliliğiyle karbon ayak izini en aza indirgiyor. Tesisin faaliyete geçmesi ile birlikte 2018 yılında başlayan inşaat demiri ihracatının, önümüzdeki yıllarda devreye alınacak yeni yatırımlarla 600 bin tona ulaşması hedefleniyor.

REKLAM

Yassı çelikte de yeni yatırım planı var

Öte yandan Tosyalı Algérie bünyesindeki DRI tesisinin elektrik ark ocaklı (EAO) çelikhanesinde sıcak DRI (HDRI) kullanmaya başlandı. 2020 yılında toplam üretimin 1,6 milyon tonunu ortalama yüzde 94 metalizasyon ve yüzde 2.2 karbon oranına sahip HDRI oluşturdu. DRI tesisinden çıkan HDRI’ın kütük üretimini artırmaya yardımcı olması ve yüksek kaliteli inşaat demiri üretimini yıllık 3 milyon tonun üzerine çıkarması bekleniyor. Tosyalı Holding aynı zamanda, Cezayir'in artan yassı çelik talebini karşılamak için yıllık 2 milyon ton kapasiteli yassı çelik üretim yatırımı da planlıyor.

Tamamlandığında üretim 6 milyon tonu aşacak

Tosyalı Holding’in Cezayir Oran’da 2013 yılında faaliyete aldığı Tosyalı Algérie, bugün kıtanın en büyük sanayi kuruluşlarının başında geliyor. 2018 yılında mevcut üretimine 2.2 milyon ton sıvı çelik üretim kapasitesi ekleyen grup, iki haddehane ve yıllık 4 milyon ton kapasiteli peletleme tesisini de devreye aldı. Son faz yatırımı da tamamlandığında 4,5 milyon tonu entegre maden tesisinden olmak üzere, 6 milyon ton yassı ve uzun mamul kapasiteli bir sanayi tesisine dönüşecek Tosyalı Algérie için gerçekleşecek toplam yatırım da 6 milyar doları aşacak. Gelecek 5 yılda toplam üretim kapasitesinin 8 milyon tonu, Tosyalı Algérie’nin cirosunun ise 5 milyar doları aşması planlanıyor.

REKLAM