Ekonomi Toyota GR Supra Altın Direksiyon Ödülünü kazandı
OTOMOTİV

Toyota GR Supra Altın Direksiyon Ödülü'nü kazandı

Toyota GR Supra Altın Direksiyon Ödülü'nü kazandı

Daha önce 1982'de ikinci jenerasyon Supra ile ödülü alan Toyota, ikonik modelinin geri dönmesiyle bu yıl yine "En İyi Spor Otomobil" kategorisinde ödüle layık görüldü. Toyota GR Supra, Avrupa'nın en prestijli otomobil ödüllerinden biri olan Altın Direksiyon Ödülü'nü kazandı.

Haber Merkezi AA
Toyota GR Supra
Toyota GR Supra

Altın Direksiyon Ödülü, Almanya'nın en popüler pazar gazetelerinden Bild am Sonntag ve otomobil dergisi Auto Bild tarafından gerçekleştiriliyor.

50'den fazla otomobil arasından okuyucuların seçtiği ilk 3 model, uzman gazeteciler, yarış pilotları ve ünlüler tarafından Lausitzring Pisti'nde test sürüşünden geçirildi.

Her otomobile performans kriterlerine göre puan verildi ve kazanan belirlendi.

GR Supra tamamen yeni bir model olsa da geçmişiyle birlikte klasik spor otomobil özellikleriyle öne çıkıyor. Önden motorlu, turbo beslemeli altı silindirli iki koltuklu 340 HP'lik otomobil arkadan itişli sürüşüyle her yolculuğun keyifli olmasını sağlıyor.

Gazoo Racing yarış departmanının geliştirmesiyle GR Supra ismini alan model, bu departmanın ilk global modeli olma özelliği taşıyor. Süspansiyonu ve alçak ağırlık merkeziyle pistte veya yolda iyi bir yol tutuşu ve sürüş tepkileri sağlıyor.

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