Ekonomi Trabzon Büyükşehir Belediyesinden arsa satış ihalesine davet
BASIN İLAN

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden arsa satış ihalesine davet

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Ortahisar ilçesi, Sanayi mahallesinde bulunan tapuda 1075 ada 155 nolu parselde kayıtlı ticaret, turizm ve konut alanı imarlı arsayı 2886 Sayılı Kanun'un 35/a maddesi uyarınca kapalı teklif usulü satacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzon Büyükşehir Belediyesinden arsa satış ihalesine davet
Trabzon.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihaleye katılmak isteyenlerin ihale zarflarını, şartnamede belirtilen belgeler ile birlikte şartnamede belirtilen maddelere uygun olacak şekilde hazırlayarak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı'na 12.10.2022 tarih ve saat 10:30 kadar, sıra numaralı alındı belgesi karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir.

İhale, 12.10.2022 tarihinde saat 11:00’da Trabzon Büyükşehir Belediye Encümen salonunda yapılacak. İhalede muhammen bedel 565 milyon Türk Lirasıdır.

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