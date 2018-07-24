Ekonomi Trabzon Liman İşletmeciliği depolama tesisini kiraya verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trabzon Liman İşletmeciliği depolama tesisini kiraya verdi

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ, liman sahasında bulunan fuel-oil depolama tesisini 24 aylığına kiraya verdi. Sözleşmenin toplam bedelinin KDV dahil 840 bin TL olduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Trabzon limanı
Trabzon limanı

Trabzon Liman İşletmeciliği AŞ, liman sahasında bulunan fuel-oil depolama tesisini 24 aylığına kiraya verdi.

Trabzon Liman İşletmeciliği'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, şirket ile Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı (ANT Başkanlığı) arasında liman sahasındaki 6 bin tonluk depolama kapasitesi olan fuel-oil depolama tesislerinin 1 Eylül 2018'den itibaren aylık 35 bin TL KDV bedelle 24 aylığına kiraya (depolama sözleşmesi) verildiği belirtildi.

Açıklamada, sözleşmenin toplam bedelinin 840 bin TL KDV olduğu bildirildi.

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