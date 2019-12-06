Ekonomi Trabzona 2019 yılının 11 aylık döneminde 1 milyon 535 bin turist geldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ AKTÜEL

Trabzon’a 2019 yılının 11 aylık döneminde 1 milyon 535 bin turist geldi

Trabzon’a 2019 yılının 11 aylık döneminde 1 milyon 535 bin turist geldi

Trabzon’a eylül, ekim ve kasım olmak üzere üç aylık dönemde gelen turist sayısı toplam 503 bin 474 olurken, bu yılın 11 aylık döneminde ise gelen turist sayısı 1 milyon 534 bin 460 olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi İHA
Sümela Manastırını en çok ziyaret edilen yerlerinden başında geliyor.
Sümela Manastırını en çok ziyaret edilen yerlerinden başında geliyor.

Trabzon’a bu yılın Eylül ayında 135 bin 704 yerli, 73 bin 651 yabancı olmak üzere 209 bin 355, Ekim ayında, 121 bin 255 yerli, 42 bin 651 yabancı olmak üzere 163 bin 906, Kasım ayında ise 109 bin 130 yerli, 21 bin 82 yabancı olmak üzere 130 bin 212 turist geldi.

Trabzon turizmde Cezayir pazarına açılıyor
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Üç aylık dönemde gelen turist sayısı toplam 503 bin 474 olurken, bu yılın 11 aylık döneminde ise Trabzon’a gelen turist sayısı 1 milyon 534 bin 460 olarak gerçekleşti.
Bu yılın Eylül, Ekim, Kasım ayında yerli turist sayısı 366 bin 90, yabancı turist sayısı 137 bin 384 olmak üzere toplam 503 bin 474 olarak gerçekleşti.

En fazla Atatürk Köşkü ve Sümela Manastırını ziyaret edildi

Bu yılın 11 aylık döneminde ise 947 bin 960 yerli, 586 bin 495’i yabancı olmak üzere toplam 1 milyon 534 bin 460 turist Trabzon’a gelen turistler en fazla Atatürk Köşkü ve Sümela Manastırını ziyaret etti.

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