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Ekonomi

Trafik sigortasında sürpriz düzenleme: Yüzde 20'ye kadar indirim uygulanacak

Trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik öngören düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeye göre hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek.

08:50 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları hakkındaki yönetmelikte değişiklik yapıldı.


Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, hasarın giderilmesinde ve tazminatın ödenmesinde, orijinale eşdeğerliği belgelendirilmiş parçalar veya yeniden kullanılabilir parçaların tercih edilmesi halinde yüzde 20’ye kadar indirim uygulanabilecek.


Trafik sigortası tavan fiyatları 1 Mayıs'ta yüzde 5 artırımlı olacak.


Mayıstan itibaren aylık tavan fiyat artışı ise yüzde 2 olacak. Elektrikli araçlar için ise yüzde 10 zorunlu trafik sigortası prim indirimi uygulanabilecek.

Kararla birlikte hasarsızlık ve hasar sebebiyle prim artırım oranları da değişti.


Hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilecek. Buna karşılık hasar nedeniyle primle yüzde 200 artırılabilecek.




#Trafik sigortası
#Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
#Trafik sigortası tavan fiyatları
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