Trafik sigortasında sürpriz düzenleme: Yüzde 20'ye kadar indirim uygulanacak

Katılım finans Türkiye’de 40 yıllık tecrübesini geride bıraktığı halde dünya örneklerinden eksik kalmış ve müstakil mevzuat kapsamına bugüne dek alınmamıştı. Hatta katılım finans segmentlerinin her biri faaliyetlerine başladıktan çok sonraları düzenleme imkânına kavuşabildiler. Çoğu zaman düzenleme sorumluluğu olanlar onları mahrum bıraktı ama bazen de düzenlemeler menfaatlerine olduğu halde katılım finans sektörünün kendisi ayak sürüdü. Katılım Finans Kanunu da bu zorlu yoldan geçti. Düzenleme