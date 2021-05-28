Ekonomi Trakya Üniversitesi 40 öğretim üyesi alıyor
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Trakya Üniversitesi 40 öğretim üyesi alıyor

Trakya Üniversitesi, 40 öğretim üyesi alınacağını duyurdu. Üniversite, alımların 28 Mayıs'ta resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trakya Üniversitesi 40 öğretim üyesi alıyor
Trakya Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşullar ile nitelikleri taşıyan adayların Rektörlük Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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