Ekonomi Trakya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
BASIN İLAN

Trakya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Trakya Üniversitesi, 62 sözleşmeli personel alacağını duyurdu. Üniversite, alımların 5 Haziran'da resmi gazetede yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trakya Üniversitesi sözleşmeli personel alacak
Foto: Arşiv.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (başvuru şartlarını taşıyan adaylardan) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar, ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde başvurması gerekmektedir.

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