Trans Adriyatik Boru Hattı ticari olarak işlemeye başladı: Yılda 10 milyar metreküp gaz taşıyacak

Çok uluslu TAP yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan doğal gazını Avrupa'ya getirmek için Selanik'te 4,5 yıl önce temelleri atılan 878 kilometre uzunluğundaki doğal gaz boru hattının, ticari faaliyetlerine başladığı belirtildi.

Açıklamada, Güney Gaz Koridoru'nun Avrupa ayağını oluşturan TAP sayesinde Azerbaycan'dan Avrupa pazarlarına yılda 10 milyar metreküp gaz akışının sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen TAP Yönetim Kurulu Başkanı Murad Heydarov, "Güney Gaz Koridoru, Azerbaycan'dan Avrupa'ya doğal gazın taşınmasında öncü rol oynuyor. Halihazırda, Azerbaycan'dan Avrupa'ya doğal gaz taşımada en modern ve güvenilir sistemlerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Heydarov, stratejik ve rekabetçi pazar özelliklerini bir araya getirdiğini belirttiği TAP'ın, Avrupa'nın farklı bir kaynaktan enerji tedarik etmesini de sağladığını kaydetti.

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TAP İdari Müdürü Luca Schieppati, bugün uzun vadeli vizyonun gerçeğe dönüştüğünü belirterek, "Çalışanlarımız, hissedarlarımız, projeye dahil olan herkes, çalıştığımız hükümetler ve Avrupa Birliği'ne (AB) bu projeye olan bağlılıklarından, sağlam güvenlerinden dolayı şükranlarımı sunuyor, onların desteği ile mümkün olan bu başarıdan gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

OYNAT 02:10 'Türk Akımı' projesinde imzalar atıldı Rusya doğalgazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak olan "Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi" için hükümetlerarası anlaşma imzalandı. Türk Akımı Doğalgaz Boru Hattı Projesi, iki hattan oluşacak ve toplam 31,5 milyar metreküp kapasiteye sahip olacak. Hatlardan biri Türkiye'ye uzanacak ve Türkiye'nin ihtiyaçları için kullanılacak. Diğer hattın ise Rus gazını Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıması planlanıyor. BiP'te paylaş

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TAP boru hattı