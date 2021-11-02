Ekonomi Trendyolu hedef alan T24 yazarı Aydın Ayaydının Hepsiburada ile bağlantısı ortaya çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trendyol'u hedef alan T24 yazarı Aydın Ayaydın'ın Hepsiburada ile bağlantısı ortaya çıktı

Köşe yazılarında Trendyol isimli alışveriş sitesini sık sık hedef alan T24 yazarı Aydın Ayaydın'ın, rakip firma Hepsiburada ile bağlantısı ortaya çıktı. Bu durum, CHP eski milletvekili ve eski Rekabet Kurumu Başkanı olan Ayaydın ile ilgili 'Ismarlama yazı yazıyor' iddialarını gündeme getirdi.

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Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
Trendyolu hedef alan T24 yazarı Aydın Ayaydının Hepsiburada ile bağlantısı ortaya çıktı
Aydın Ayaydın

T24 haber sitesinde Trendyol'u hedef alan CHP eski milletvekili ve eski Rekabet Kurumu Başkanı Aydın Ayaydın'ın, temmuz ayında Doğan Holding bünyesindeki Milta Turizm İşletmeleri’nin yönetim kuruluna atandığı öğrenildi.

Ayaydın'ın geçtiğimiz ay ise yönetim kurulu başkan vekilliğine yükseldiği ortaya çıktı.

ISMARLAMA YAZI MI YAZIYOR?

Bu durum, Ayaydın'ın, yönetim kurulu üyesi olduğu 'Mehmet Erol Çamur'un ısmarlama yazılarını yazdığı' yönünde iddiaları gündeme getirdi.

Hepsiburada'nın yönetim kurulu üyesi

Buradaki ilginç bağlantı ise, Milta Turizm'in Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Erol Çamur'un aynı zamanda Trendyol'un en büyük rakibi Hepsiburada'nın yönetim kurulu üyesi olması.


T24 TEKZİP YAYINLAMAK ZORUNDA KALMIŞTI

Öte yandan Trendyol, hakkında karalama kampanyası yapan Ayaydın hakkında suç duyurusunda bulunmuş, T24 de konuyla ilgili bir tekzip metni yayınlamak zorunda kalmıştı.

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