Trendyol'u hedef alan T24 yazarı Aydın Ayaydın'ın Hepsiburada ile bağlantısı ortaya çıktı Köşe yazılarında Trendyol isimli alışveriş sitesini sık sık hedef alan T24 yazarı Aydın Ayaydın'ın, rakip firma Hepsiburada ile bağlantısı ortaya çıktı. Bu durum, CHP eski milletvekili ve eski Rekabet Kurumu Başkanı olan Ayaydın ile ilgili 'Ismarlama yazı yazıyor' iddialarını gündeme getirdi.

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