TROY logolu kart sayısının yıl sonunda 50 milyona ulaşması hedefleniyor: Türkiye'de her 8 liralık kartlı ödemenin 1 lirası yerli kart TROY ile yapılıyor

TROY kartlarla gerçekleşen alışverişlerin kartlı ödemeler ciro payının haziran ayı sonunda yüzde 12'yi aştığını bildiren Deniz, "Yani her 8 liralık kartlı ödemenin 1 lirası yerli kart TROY ile yapılıyor. Her geçen gün hem kart adetlerimiz artıyor hem de kullanım ciro payımız yükseliyor. Bu ivmeyi koruyarak bu yılın sonunda TROY'un ciro payını yüzde 20'ye çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

"TROY, işlemlere başladığı ilk günden itibaren her geçen gün adet ve ciro olarak gelişimini sürdürdü ve ödemeler alanında kendine önemli bir yer edindi. Özellikle son bir yılda bu gelişim katlanarak gerçekleşti. Bu gelişimde şüphesiz en büyük etken vatandaşlarımızın TROY'a olan teveccühü ve ilgisidir. Öncelikle, Türkiye'mizin markası TROY'u sahiplenerek bu noktaya ulaşmasını sağlayan tüm kullanıcılarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Banka kartı, kredi kartı ve ön ödemeli kartların sağ alt köşesinde logosu yer alan, alışveriş yapmayı ve ATM'den para çekmeyi sağlayan teknolojik altyapıyı kart şeması olarak isimlendiriyoruz."

Ozan Deniz, güçlü altyapısıyla TROY'un; bugün Türkiye'nin her noktasında yaygın ve aktif olarak kullanıldığını ve yurt dışında geçerliliğini her geçen gün artırdığını ifade ederek, vatandaşların TROY'a olan güveni ve teveccühü, bankaların desteği ve BKM'nin uzmanlık ve bilgi birikimiyle TROY kartların teknolojisi ve geçerliliği konusunda her geçen gün iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.