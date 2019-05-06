Trump: Üzgünüm ama artık bunu yapmayacağız

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı Twitter paylaşımında, 200 milyar dolarlık Çin ürününe getirmeyi planladığı ek gümrük vergisi uygulama kararını, artık ABD’nin ticarette her yıl yüzlerce milyar dolar kaybetmeyeceğini duyurdu.

Trump’ın Twitter paylaşımı şöyle;

“ABD yıllardır ticarette 600 ile 800 milyar dolar arasında bir kayba uğruyor. Çin ile ticaretimizdeki zararımız yıllık 500 milyar dolar. Üzgünüm ama artık bunu yapmayacağız!”

Trump, Pazar günü 200 milyar dolar değerindeki Çin ürününe uygulanan ek gümrük vergilerinin yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarılmasının planlandığını duyurmuştu.

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