Ekonomi Trumpın Türkiye kararına ilk tepki
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Trump'ın Türkiye kararına ilk tepki

ABD Başkanı Trump'ın Türkiye'nin Gümrüksüz Ticaret Programından çıkarılmasına yönelik kararına ilk tepki Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan geldi. Bakan Pekcan, kararın 75 milyar dolarlık ticaret hedefi ile çeliştiğini ve firmaları olumsuz etkileyeceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin gelişmiş ekonomisini gerekçe göstererek, bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan ve gelişmekte olan ülkelere sunulan "Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Programından Türkiye'yi çıkarmak istediğini açıklamasına yönelik Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklama geldi.

Bakan Pekcan kararın orta ölçekli üretici ve firmaları olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti.

Bakan Pekcan'ın açıklamaları şöyle;

Geçtiğimiz Ağustos ayından itibaren devam eden gözden geçirme süreci sonrası ABD Türkiye’nin GTS programından çıkarılmasına karar verdiğini açıkladı.

2018 yılı 11 aylık döneminde ABD’nin GTS kapsamında dünyadan yaptığı toplam 20,9 milyar dolarlık ithalatta TR 1,74 milyar dolarlık ve %8,2’lik payla 5. tedarikçi ülkedir.

"TİCARET HEDEFİ İLE ÇELİŞMEKTEDİR"

Söz konusu karar iki ülke Hükümetleri tarafından beyan edilen 75 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir. Bu karar aynı zamanda ABD’li küçük ve orta ölçekli firmalar ile üreticileri de olumsuz etkileyecektir.

  • Stratejik ortağımız olan ABD ile aramızdaki ticaret hacmini artırmaya yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.

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