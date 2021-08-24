TSE araç kontrol merkezi kiraya verilecek Türk Standardları Enstitüsünce gerçekleştirilmekte olan uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olmak üzere; TSE uzmanının ilgili kontrolleri yapması için Ankara'da TSE (Araç) Kontrol Merkezine ait gerekli alt yapı şartlarının sağlanması ve 31 Ocak 2023 tarihine kadar bu tesisin işletilmesi işi ihale edilecek.

Haber Merkezi 24 Ağustos 2021, 15:04 Son Güncelleme: 24 Ağustos 2021, 15:18 Yeni Şafak