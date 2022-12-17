TSE Kontrol Merkezi İşletmeleri kiraya verilecek

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmelerinde, ambulans ilk/periyodik Ek-C belgesine dair faaliyetler, ADR taşıt/araç uygunluk faaliyetleri, yaş sebze ve meyve taşıyan frigorifik araçların kontrolü, atık taşıyan araçların incelemeleri, tadilat görmüş araçların fiili ve dosya kontrolleri, karayolu uygunluk, montaj faaliyetleri vb. denetimler gerçekleştirilecek.
İhale 30.12.2022 tarihinde saat 14:00’te Türk Standardları Enstitüsü Alım Satım Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:112 Bakanlıklar, Ankara adresinde yapılacak.