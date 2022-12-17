TSE Kontrol Merkezi İşletmeleri kiraya verilecek Türk Standardları Enstitüsü'nce gerçekleştirilmekte olan ve detayları TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmeleri Teknik Şartnamesi 3. maddede mevcut bulunan uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olmak üzere, TSE uzmanının ilgili kontrolleri yapması için İstanbul, İzmir, Denizli, Mersin, Kütahya, Edirne, Ordu, Çanakkale, Mardin, Sinop, Kilis, Artvin, Iğdır, Gümüşhane, Siirt, Bayburt ve Tunceli illerinde TSE (Araç) Kontrol Merkezlerine ait gerekli alt yapı şartlarının sağlanması ve 01/02/2023-31/01/2026 tarihleri arasında bu tesislerin işletilmesi işine ilişkin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkıldı.

Abone Ol