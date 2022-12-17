Ekonomi TSE Kontrol Merkezi İşletmeleri kiraya verilecek
BASIN İLAN

TSE Kontrol Merkezi İşletmeleri kiraya verilecek

Türk Standardları Enstitüsü'nce gerçekleştirilmekte olan ve detayları TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmeleri Teknik Şartnamesi 3. maddede mevcut bulunan uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olmak üzere, TSE uzmanının ilgili kontrolleri yapması için İstanbul, İzmir, Denizli, Mersin, Kütahya, Edirne, Ordu, Çanakkale, Mardin, Sinop, Kilis, Artvin, Iğdır, Gümüşhane, Siirt, Bayburt ve Tunceli illerinde TSE (Araç) Kontrol Merkezlerine ait gerekli alt yapı şartlarının sağlanması ve 01/02/2023-31/01/2026 tarihleri arasında bu tesislerin işletilmesi işine ilişkin 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında Kapalı Teklif Usulü ile ihaleye çıkıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TSE Kontrol Merkezi İşletmeleri kiraya verilecek
TSE

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; TSE (Araç) Kontrol Merkezi İşletmelerinde, ambulans ilk/periyodik Ek-C belgesine dair faaliyetler, ADR taşıt/araç uygunluk faaliyetleri, yaş sebze ve meyve taşıyan frigorifik araçların kontrolü, atık taşıyan araçların incelemeleri, tadilat görmüş araçların fiili ve dosya kontrolleri, karayolu uygunluk, montaj faaliyetleri vb. denetimler gerçekleştirilecek.

İhale 30.12.2022 tarihinde saat 14:00’te Türk Standardları Enstitüsü Alım Satım Müdürlüğü Necatibey Caddesi No:112 Bakanlıklar, Ankara adresinde yapılacak.

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