TSE ve İngiliz BSI arasında iş birliği

Türk Standartları Enstitüsü ve İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) Abu Dhabi’de gerçekleştirilen Uluslararası Standardizasyon (ISO) toplantısında standardizasyon faaliyetlerini güçlendirmek için mutabakat zaptı imzaladı. Atılan imzalarla Türkiye ve İngiltere’nin standardizasyon kuruluşları, faaliyetleri ve programlarına yönelik görüş alışverişi yapacak ve bilgi paylaşımı teşvik edilecek. Türkiye ve İngiltere uzmanları arasında diyalogları kolaylaştıracak olan TSE ve BSI, işbirliğini teşvik etmek için karşılıklı bilgi alışverişi ve ortak girişimler de dâhil olmak üzere ikili ilişkilerini artıracak. Mutabakatın ardından uzmanlar alanlarında araştırma yapacak ve karşılıklı toplantılar düzenleyecek. Her iki kurum da iki ülke arasındaki ürünlerde standartları geliştirmek ve teşvik etmek için birlikte çalışacak. TSE ve BSI arasında yapılan zaptı Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin ile İngiliz Standartları Enstitüsü Genel Müdürü Dr. Scott Steedman imzaladı.

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TİCARET KOLAYLAŞACAK

Standardizasyon ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde uluslararası alanda tercih edilen bir kuruluş olduklarını belirten TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, “Enstitümüz, yurtdışında büyüyen etki alanı, uluslararası akreditasyonu, sahip olduğu tecrübe ve deneyim ile kendi coğrafyasındaki ülkelere ve diğer dünya ülkelerine öncülük etmektedir. İmzaladığımız mutabakat zaptı ile ülkemizin rekabet gücünü artıracak, uluslararası düzeyde ticaretini kolaylaştıracağız” dedi.