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Ekonomi TSKnın kullanımına sunuldu Yeni yerli sistemler Mehmetçiğe terörle mücadelede avantaj sağladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TSK'nın kullanımına sunuldu: Yeni yerli sistemler Mehmetçiğe terörle mücadelede avantaj sağladı

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Güneş Enerjili Yerli Kamera Sistemi ile yenilenebilir enerjiye dayalı hibrit güç destek ünitelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullanımına sunulduğunu açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Yeni yerli sistemler, TSK'nın kullanımına sunuldu.
Yeni yerli sistemler, TSK'nın kullanımına sunuldu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Modüler Üs Bölgeleri'ne kazandırılan yeni teknolojilerin, Mehmetçiğe terörle mücadelede avantaj sağladığını belirtti.

  • Demir, "Bu kapsamda yenilenebilir enerji beslemeli taşınabilir gözetleme ve görüntü aktarma, mobil enerji üretim ve depolama sistemleri TSK’nın kullanımına sunuldu. Güneş Enerjili Yerli Kamera Sistemi (GÜKAS) ile ulaşımı güç bölgelere yönelik gözetleme artırılıyor. Hareket tespit özelliğine sahip sistem, ilave enerji kaynağına gerek duymadan 15 kilometreye kadar kablosuz görüntü aktarıyor ve elektronik karıştırmaya karşı programlanabiliyor. Üs bölgelerine kazandırılan bir diğer sistem olan yenilenebilir enerjiye dayalı hibrit güç destek üniteleri sayesinde de, üs bölgelerindeki drone, telsiz, batarya ve optik sistemlerinin güç ihtiyaçları kesintisiz şekilde sağlanabiliyor" dedi.

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