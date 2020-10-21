TSK'nın kullanımına sunuldu: Yeni yerli sistemler Mehmetçiğe terörle mücadelede avantaj sağladı

Hayat

Hakan Taşıyan'dan güzel haber: Tedavisine başlandı, organ nakline ihtiyaç yok

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı Hakan Taşıyan’ın dün sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklama sevenlerini üzmüştü. Organ nakline ihtiyacı olduğu öğrenilen Taşıyan hakkında sevindirici bir gelişme yaşandı. Sanatçı için Sağlık Bakanlığı devreye girdi. Tedavisine başlanan Taşıyan'ın organ nakline ihtiyacı olmadığı öğrenildi.