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TÜBİTAK 105 personel alacak: Başvuru tarihleri ve alım şartları

TÜBİTAK'tan personel alımı: Başvurular 14 Aralık'a kadar yapılacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 105 personel alımı yapacak. Çeşitli birimlere yönelik alınacak personeller Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine bağlı Bilişim Teknolojileri Enstitüsünde istihdam edilecek.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM BTE bünyesinde görev yapmak üzere, 98'i araştırmacı ve 7'si teknisyen olmak üzere 105 personel işe alınacak.

Söz konusu personel Kocaeli'de görev yapacak.

Personel alımına ilişkin gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da öğrenilebilecek.

  • Başvurular ise "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 14 Aralık'a kadar yapılabilecek.

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