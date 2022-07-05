TÜBİTAK’tan yeşil dönüşüm çağrısı: 450 bin TL hibe desteği verilecek

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Teknopark İstanbul, çevre projeleri için TÜBİTAK’ın verdiği 450 bin TL’ye kadar olan hibe desteğini almak isteyen üniversitelerin ilgili bölümlerinde okuyan öğrenci ve mezun girişimcileri, Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi Cube Incubation’a başvurmaya davet etti.

Yeşil büyüme ve yeşil dönüşüm odaklı yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmek isteyen girişimci adayları, Cube Incubation’un BİGG Cube Incubation Programı’ndan tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora programlarına kayıtlı öğrencileri ya da mezunları programa başvuru yapabilecek.

Teknopark İstanbul sanayinin yeşil dönüşümüne katkı sağlayanları destekliyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, Cube Incubation’un faaliyete geçtiği günden bu yana girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarına yönelik çözümler ürettiğini belirterek, şunları kaydetti:

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"Girişimcilere sağladığı altyapı ve sunduğu destekler kapsamında Türkiye’nin en nitelikli kuluçka merkezlerinden biri olan Cube Incubation; BİGG Yeşil Büyüme programı ile Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlayacak iş fikirlerini bekliyor. BİGG Yeşil Büyüme programı kapsamında girişimciler; ücretsiz şirket kurulum desteği, birebir danışmanlıklar ve mentorluk, psikolojik destek, ücretsiz modern açık ve kapalı ofisler, seminer ve etkinlik alanları, kütüphane, ıslak/kuru laboratuvarlar, temiz odalar, montaj atölyesi ve sunucu odasından yararlanabilecekleri gibi Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi (connectto) aracılığıyla da patent desteği alabilecekler."

Projesi olanlar iş birliği ağlarından faydalanabilecek, mentorluk desteği alacak

Teknopark İstanbul kuluçka merkezi Cube Incubation, TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı’nın uygulayıcı kuruluşu olarak yürüttüğü projede, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve Yeditepe Üniversitesi iş birliği de yer alıyor. Projede mentorluk, iş birliği ağlarından faydalandırma, iş planı hazırlama gibi destekler verilmesi hedefleniyor.

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Yenilik odaklı, ticari değeri doğrulanmış ürün ve hizmetlere dönüştürülebilecek iş fikirleri; İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik, Temiz ve Döngüsel Ekonomi, Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı, Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım ile Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım konularını içeriyor.

Yeşil büyüme ve yeşil dönüşüm odaklı yenilikçi iş fikirlerine 450.000 TL’ye kadar proje desteği sağlayan ve 29 Temmuz 2022 Cuma gününe kadar ön başvurularının alınacağı programa https://biggcube.com/ bağlantısı üzerinden başvuru yapılabiliyor ve https://www.tubitak.gov.tr/tr/... adresinden ayrıntılı bilgiye ulaşılabiliyor.

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