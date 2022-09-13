Ekonomi TÜİK açıkladı Sanayi üretimi aylık yüzde 6,2 azaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi aylık yüzde 6,2 azaldı

TÜİK'in açıklamasında göre Sanayi üretimi Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 6,2 oranında azalış gösterdi.

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Haber Merkezi İHA
TÜİK açıkladı: Sanayi üretimi aylık yüzde 6,2 azaldı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Temmuz ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini açıkladı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 2,4 arttı. Sanayinin alt sektörler incelendiğinde, 2022 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 4,1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,8 azaldı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 6,2 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2022 yılı Temmuz ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,1 azaldı.

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