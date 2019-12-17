Ekonomi TÜİK asgari ücret için kritik rakamı verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜİK, asgari ücret için kritik rakamı verdi - Son dakika haberleri

TÜİK asgari ücret için kritik rakamı verdi

TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.

Haber Merkezi AA
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Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder başkanlığında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'unda, işçileri temsilen Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, işverenleri temsilen TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç yer aldı.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı başladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını komisyonla paylaştı. Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.

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