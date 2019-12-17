TÜİK, asgari ücret için kritik rakamı verdi - Son dakika haberleri TÜİK asgari ücret için kritik rakamı verdi TÜİK temsilcileri, asgari ücret tespitinde dikkate alınan, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını Asgari Ücret Tespit Komisyonu'yla paylaştı. Bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı.

Haber Merkezi 17 Aralık 2019, 16:14 Son Güncelleme: 17 Aralık 2019, 16:45 AA