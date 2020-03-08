Tüketici kredilerine merkez freni

Türkiye Merkez Bankası, tüketici kredilerine ince ayar yaptı. Merkez Bankası’ndan dün yapılan duyuru; zorunlu karşılık oranları ve nema ödemelerini kredi büyümesi oranlarıyla ilişkilendiren zorunlu karşılık düzenlemesinde önemli değişiklikler içeriyor. Bankaların son aylarda iyice körüklediği tüketici kredilerini frenlemek ve finansmanı daha çok üretim sektörlerine kaydırmayı amaçlayan düzenleme; tüketici kredilerindeki artıştan dolayı oluşabilecek cari denge üzerindeki baskıları azaltması bekleniyor.

AMAÇ, TÜKETİCİ KREDİSİNE FREN

Merkez Bankası’nın zorunlu karşılıklara ilişkin yaptığı duyuruda, “Merkez Bankası, zorunlu karşılıkları, temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz oranlarını destekleyici, makro ihtiyati bir araç olarak esnek ve etkin bir şekilde kullanmaya devam etmektedir. Son dönemde tüketici kredilerindeki belirgin artışın, büyüme kompozisyonu, enflasyon ve dış denge üzerinde oluşturabileceği etkiler ile yabancı para nakdi kredilerin erken kapatılması veya vadesinden önce yapılandırılması amacıyla kullandırılan Türk lirası kredilerin kredi büyümesinde yol açtığı artış dikkate alınarak mevcut zorunlu karşılık düzenlemesinde bazı değişiklikler yapılmasına karar verilmiştir” denildi.

Düzenlemenin detayları

Açıklamada yer alan bilgilerde öne çıkan başlıklar ise şu şekilde yer aldı: “Yıllık reel kredi büyüme oranı; yüzde 15’in üzerinde olan bankalar için; selektif sektörlere kullandırılan 2 yıldan uzun vadeli krediler ile 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri reel değişimlerinin tamamı büyüme oranı formülünün pay kısmından düşülerek hesaplanan uyarlanmış reel kredi büyüme oranının yüzde 15’in altında olması, yüzde 15’in altında olan bankalar için; 5 yıl ve daha uzun vadeli konut kredileri dışında kalan bireysel kredi reel değişiminin yüzde 75’i ve yabancı para nakdi kredilerin erken kapatılması durumunda zorunlu karşılık teşviklerinden yararlanılabilecektir.”