Ekonomi Tüketiciyi koruyacak çok sayıda önlem geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüketiciyi koruyacak çok sayıda önlem geliyor

Ticaret Bakanlığı, tüketicileri korumak için yeni önlemler aldı. Çok sayıda ürüne yönelik satış sonrası hizmet verme yükümlülüğü getirilirken, yetkisiz servislere yönelik önlemler de devreye alındı. Düzenleme ile tüketicilerin yetkili servisi aradığında çağrı merkezi gibi uygulamalar sonucunda telefonda bekletilerek olağan ücret tarifesinden daha fazla telefon ücretine maruz kalmaları da önlenmiş olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Ticaret Bakanlığı, satış sonrası hizmet verme yükümlülüğü olan ürünlere yenilerini ekledi.

Bakanlık tarafından hazırlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bu kapsamda satış sonrası hizmet verme yükümlülüğü olan ürünlere yenilerini ekledi. Tablet, kitap okuyucu, sanal gerçeklik gözlüğü, akıllı ev ve otomasyon sistemleri, duşakabin, ATV araç, motorlu bisiklet, motorlu scooter, akıllı saat ve bileklikler, drone gibi kullanımı artan ürünler için satış sonrası hizmet verme yükümlülüğü getirildi.

Uygulama, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek.

Yetkisiz servislere yönelik önlemler de devreye alındı. Buna göre; sözleşmesi feshedilen veya yetkili kılınan servisler güncel olarak firmaların internet sitelerinde yer alacak. Tüketicilerin yetkili servisi aradığında çağrı merkezi gibi uygulamalar sonucunda telefonda bekletilerek olağan ücret tarifesinden daha fazla telefon ücretine maruz kalmaları önlenecek.

30 GÜNE ÇIKARILDI

Düzenlemeye göre, Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi'nin süresi dolmadan yenilenmesi zorunluluğu getirildi. Böylece uygulamada görülen belgenin hangi süre aralığında yenileneceği konusundaki tereddüt giderildi.

Firmaların yetkili servis değişikliklerinde yapılması gereken işlemlerin zaman alması nedeniyle sektörlerden gelen talepler dikkate alınarak, servis bilgilerindeki değişikliklerin 15 gün içinde bakanlığa bildirilmesine yönelik süre 30 güne çıkarıldı.

YETKİLİ SERVİS DÜZENLEMESİ

Yetkili servislere Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi'nin verilmesi yetkisinin yalnızca bakanlık ve Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) uhdesinde olduğu düzenlendi ve TSE tarafından verilen Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi'nin sadece bakanlığa bildirilen yetkili servisler için zorunlu olduğu hükme bağlandı.

SERVİS BİLGİSİ ZORUNLULUĞU

Servis istasyonlarına ait adres, iletişim bilgisi, ticaret unvanı gibi bilgilerin değişmesi veya üretici/ithalatçıların servis sözleşmelerini feshederek başka servisleri yetkili kılmaları durumunda yapılan bu değişikliklerin firmaların internet sitelerinde yer alması zorunluluğu getirilerek, tüketicilerin güncel yetkili servis bilgilerine kolaylıkla ulaşması amaçlandı.

KARGO BEDELİ VE TELEFON FATURALARINA ÖNLEM

Garanti hükümleri kapsamında tüketiciler tarafından satıcılara gönderilen arızalı ürünlerin kargo, nakliye, posta ve benzeri giderlerinin firmalar tarafından karşılanacağı hüküm altına alınarak, tüketicilerin bu konuda menfaat kaybına uğramaları engellendi.

Tüketicilerin yetkili servis istasyonlarını aradığında çağrı merkezi ve benzeri uygulamalar sonucunda telefonda bekletilerek olağan ücret tarifesinden daha fazla telefon ücretine maruz kalmalarının önüne geçebilmek adına düzenleme yapıldı.

  • Bu düzenlemeyle tüketicilerin yüklü telefon faturaları ile karşı karşıya kalması ve haklarını ararken ekonomik menfaat kaybına uğraması gibi olumsuz uygulamaların önüne geçilmesi amaçlandı.

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