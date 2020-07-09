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Ekonomi Tulum ve maskede hibe şartı için kaldırılsın talebi
İŞ DÜNYASI

Tulum ve maske ihracatçıları hibe şartının kaldırılmasını istiyor

Tulum ve maskede hibe şartı için kaldırılsın talebi

Koronavirüs sürecinde en fazla ihtiyaç duyulan ürünlerin başında gelen cerrahi tulum ve maske için dikkat çeken bir talep geldi. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, cerrahi tulum ve maske ihracatında hibe şartının kaldırılmasını istediklerini belirtti.

Haber Merkezi AA
Her cerrahi maske ihracatı için bir, üç cerrahi tulum ihracatı için ise bir tulum hibe ediliyor.
Her cerrahi maske ihracatı için bir, üç cerrahi tulum ihracatı için ise bir tulum hibe ediliyor.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinaz, yaptığı yazılı açıklamada, her cerrahi maske ihracatı için 1, 3 cerrahi tulum ihracatı için ise 1 tulumun ilgili kuruluşlara hibe edildiğini, bunun cerrahi ürün ihracatına önemli maliyetler yüklediğini savundu.

Pandemi döneminde ihracatçıların cerrahi maske ve tulum satışıyla soluk aldığını ifade eden Eskinazi, şunları kaydetti:

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"Hibe şartı nedeniyle ihracatçılarımızın maliyetlerinde yüzde 100'e varan artışlar meydana geldi. Pahalı kaldığımız için ihraç pazarlarımızı kaybetmeye başladık. Avrupalılar bizden kumaş alıp kendileri maske ve tulum üretmeye başladı. Hükümetimiz bağış ile ilgili kısımlara bir düzenleme getirirse Türkiye'ye döviz kazandıran bu sektör, daha da iyi konuma gelebilir. Türkiye'nin cerrahi maske, tulum ve cerrahi malzeme ihracatı üç katına çıkabilir. Aksi takdirde şu anda ihracatta fırsatlar sunan bu kalemlerde fırsatı kaçıracağız."

İHRACATIN ÖNÜNE GEÇİYOR

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş ise alınacak önlemlerin ihracatta sürdürülebilirliğin önüne geçmemesi gerektiğini belirterek, "Cerrahi maske, tulum, önlük ve diğer malzeme ihracatımız, haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 295'lik artışla 8,5 milyon dolardan 33,7 milyon dolara yükseldi." ifadelerini kullandı.

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