Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Tüm HESler yerli ve milli sistemle, tek merkezden kontrol edilecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Tüm HES'ler yerli ve milli sistemle, tek merkezden kontrol edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ithal muadiline göre 10'da 1 maliyetle üretilen yerli ve milli Enerji Otomasyon Sistemi'nin (EOS) tüm HES'lere uygulanacağını belirterek, "Artık tüm tesislerimizi tek merkezden ve otomatik sistemlerle kontrol edebileceğiz" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklama yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Elektrik Üretim A.Ş. tarafından üretilen, yerli ve milli EOS'un Antalya'daki açılış törenine, video konferansla katıldı. Tören kapsamında, projenin açılışı, bu sistemin Türkiye'de ilk uygulandığı Kepez Hidroelektrik 2 Santrali'nde gerçekleştirildi.

JENERATÖRDE 16 MİLYON EURO TASARRUF

Enerji yönetiminde kaynak ve teknolojinin birbirini tamamladığını anlatan Bakan Fatih Dönmez, enerji teknolojileri üretiminin, artık Türkiye'nin enerji geleceğinde stratejik bir noktayı tuttuğunu söyledi.

Bakanlık bünyesindeki bütün kurumlarda enerjinin yerlileşmesi için bütün adımları attıklarını ifade eden Bakan Dönmez, “Türkiye'nin yüzde 100 ilk yerli ve milli jeneratörünü Keban Hidroelektrik Santrali'nde (HES) devreye aldık. Ardından 2'nci jeneratörü de devreye alarak, 16 milyon euro tasarruf ettik. 3 ve 4. jeneratörlerin de üretimine başladık" dedi.

Salgın yatırımların hızını kesemedi
EKONOMİ
Salgın yatırımların hızını kesemedi

TÜM HES'LER TEK MERKEZDEN KONTROL EDİLECEK

  • HES'lerdeki yerlileşme çalışmalarının sürdüğüne değinen Bakan Dönmez, “Yaşadığımız salgın dönemini de göz önünde alırsak yurt dışından parça ve personel getirmek çok sıkıntılı hale geldi. Bu durum yerli üretimin önemini bir kere daha gösterdi. Bugün EÜAŞ'e ait 18 HES'te otomasyon sistemi bulunurken, 28'inde bulunmuyor. Artık tüm tesislerimizi tek merkezden ve otomatik sistemlerle kontrol edebileceğiz" dedi.

Deniz üstü rüzgar santralleri 900 bin kişiye iş kapısı olacak
EKONOMİ
Deniz üstü rüzgar santralleri 900 bin kişiye iş kapısı olacak

MALİYET 10'DA 1'E DÜŞTÜ

Bakan Dönmez, ortalama bir HES'te kullanılacak otomasyon sisteminin maliyetinin 3 milyon dolar olduğunu belirterek, bu bedelin yerli imkanlarla sağlanması halinde 10'da birine maledildiğini vurguladı.

  • Türkiye genelindeki HES'lerde kullanılan ithal otomasyon sisteminin yenilenme maliyetinin 600 milyon doları bulacağını kaydeden Bakan Fatih Dönmez, yerli otomasyon sistemiyle 60 milyon dolara mal edileceğini söyledi. Bakan Dönmez, yerli sistemin kod ve yazılımlarının milli olması nedeniyle siber ataklara karşı daha güvenli olduğuna da dikkati çekti.

TÜRKİYE DÜNYANIN 6'NCI ÜLKESİ OLDU

EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz da konuşmasında, Türkiye'nin kendi jeneratörünü üretecek duruma geldiğinden söz etti. Çok yakında yerli türbin üretileceğini de anlatan Alagöz, şöyle konuştu:

“Elektronik kontrol sistemleri, Türkiye'nin kamu ve özel ayrımı olmaksızın tamamen dışarıya bağımlı olduğumuz noktadır. Dünyada bu teknolojiyi üretebilen 5 firma ve devlet vardır. Bugün Türkiye 6'ncı devlet olma özelliğini ortaya koydu. Milli enerji üretimine inanmış bir ekibiz. O kadar dışarıya bağlıydık ki en ufak bir modernizasyon için bile 3 ay beklemek zorundaydık. Artık bu kadar beklemeye gerek kalmadı."

EÜAŞ Genel Müdürü İzzet Alagöz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e hediye edeceği yerli ve milli anakartı video konferansla tanıttı.

Oruç Reis'ten haber var: İlk sismik okumalar bugün alınacak
EKONOMİ
Oruç Reis'ten haber var: İlk sismik okumalar bugün alınacak

İlk lityum üretimi bu yıl yapılacak
EKONOMİ
İlk lityum üretimi bu yıl yapılacak

Bakan Dönmez: Oruç Reis, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı, varsa mutlaka bulacağız
EKONOMİ
Bakan Dönmez: Oruç Reis, Akdeniz’in röntgenini çekmek için demir aldı, varsa mutlaka bulacağız
Abone Ol Google News
Dört il ihya olacak

Dört il ihya olacak

Tarihi yenilgi sonrası Ermenistan kabul etti.
46 köydesokağa çıkmak yasaklandı

46 köyde
sokağa çıkmak yasaklandı

​Bitlis'te PKK'ya yönelik dev operasyon.
Muharrem İnceden CHPdeki tecavüz olaylarına ilk yorum: Gerçek ortaya çıkarılmalı

108 gün<br>sonra evinde

108 gün
sonra evinde

Sosyal medya hesabından paylaştı.
Gecenin sürprizi

Gecenin sürprizi

Leicester City'i Fenerbahçeli futbolcu yıktı.

ADVERTORİAL 2

ADVERTORİAL 2

​Otomobil firmaları bir bir açıklıyor..
Polisi şehit<br>eden zanlı öldü

Polisi şehit
eden zanlı öldü

Kahramanmaraş'ta üç çocuk babası Barış Göl'ü şehit etmişti.
Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Prefabrik ev sistemine talebi artıyor

Pandemide Prefabrik ve Konteyner Ev talepleri tavan yaptı
Üç ilde<br>eş zamanlı baskın

Üç ilde
eş zamanlı baskın

Silahlı suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.
Çok sayıda<br>atama kararı

Çok sayıda
atama kararı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı.
Kovid-19 aşısı güvenli

Kovid-19 aşısı güvenli

​Uzmanlar vatandaşlardan tereddüt etmemelerini istedi.
BM Temsilcisi uyardı

BM Temsilcisi uyardı

​İsrail, Mescid-i Aksa'da oldu bitti peşinde.
Bu adama<br>dersini verin

Bu adama
dersini verin

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlara çağrıda bulundu.
Korkunç<br>infaz dalgası

Korkunç
infaz dalgası

Sisi 2 ayda 57 kişiyi idam etti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.