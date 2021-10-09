TÜMOSAN geliştirdi: Yüzde 100 yerli ve milli Pusat Konya Bilim Festivalinde sergileniyor

Albayrak Grubu şirketlerinden TÜMOSAN Şasi Sistemleri Mühendisi Sinan Ali Yılmaz, Konya Bilim Festivali’ne bu sene Pusat aracının prototip seviyedeki hibrit versiyonu ile katılım sağladıklarını belirtti.

Yılmaz, “Aracımız Pusat aracının elektrikli ve hibrit versiyonudur. Aracımız mayın ve balistik koruma sağlamaktadır. 4 adet sürüş moduna sahiptir. Bunlar operasyon modu, savaş modu, ekonomi modu ve arazi modu olarak geçmektedir. Operasyon modunda aracımız bataryadan ve elektrik motorlarından aldığı tahrikle direkt tahrik sistemini gerçekleştirmektedir. Bu da operasyon sahasında hem termal hem de akustik görünürlüğü minimize etmektedir. Savaş modunda ise aracımız operasyon sahasına daha hızlı bir şekilde intikallerini gerçekleştirebilmesi açısından hem içten yanmalı motoru hem de elektrikli motorları kullanarak yüksek ve yoğun bir güç ve tork üretmektedir. Ekonomi modunda ise ekonomi odaklı bir sürüş olmaktadır. Arazi modunda ise biraz daha güç odaklı ve ekonomi modunu da içine kapsayan bir şekilde sürüş gerçekleşmektedir” dedi.

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Sinan Ali Yılmaz

Aracın modüler bir zırh sistemine sahip olduğunu ifade eden Sinan Ali Yılmaz, “İstenildiği takdirde mayın koruma ve balistik koruma seviyeleri arttırılabilmektedir. Aracımız şasili bir yapıya sahiptir. Kullanıcı makamların ihtiyaçlarına göre gövde kapsülleri değiştirilip ihtiyaca göre konfigüre edilip tekrardan kullanım sağlanmaktadır. Aracımızın içinde 9 personel vardır, 8 artı 1 olarak geçmektedir ve aracımızın üzerinde ASELSAN’ın Sarp ve Sarp Zafer sistemi bulunmaktadır. Aracımız, araç içinden insanlı ve insansız kullanıma ve araç içerisinden mühimmat yüklemeye de uygundur. Aracımızın diğer özellikleri ise mayın koltukları, yüzer tabanları ve parçacık kalkanları olarak geçmektedir” ifadelerini kullandı.

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Yılmaz, şu anda aracın prototip seviyede olduğunu, ön seviye aşamasında çalışmaların devam ettiğini sözlerine ekledi.

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FOTOĞRAF 8 Türk savunma sanayiine yönelik yaptığı yatırımların meyvelerini almaya başlayan TÜMOSAN, 1976 yılından bugüne motor üretimi başta olmak üzere Türkiye’de savunma sanayii gibi kritik sektörler için motor, transmisyon, aktarım ve elektrik-elektronik alt sistemlerine yönelik tedarikçi ülkelerin kısıtlama ve engellemeleri karşısında öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği yerli ve milli yeni nesil motor projelerinde sona geldi. TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, savunma sanayiindeki yerli zırhlı araç motoru aktarma organları arayışına yanıt vermek üzere durmaksızın çalıştıklarını belirterek, “Savunma Sanayii Başkanlığı’nın büyük katkı ve destekleriyle Ar-Ge ve üretime yönelik çalışmalarımızla Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda dünyada söz sahibi bir ülke olacağını düşünüyoruz. TÜMOSAN olarak savunma sanayiinin yanında 10 seride 25 ana model altında 268 farklı model traktör ve 4 ürün grubunda 280’den fazla model çeşitliliğine sahip 19 farklı zirai ekipman üretimiyle tarım sektörüne hizmet vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, IDEF’21 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nın açılışına katıldı. Törenden sonra TÜMOSAN standını ziyaret eden Erdoğan ve Akar, TÜMOSAN tarafından tamamen özgün geliştirilen PUSAT Hibrit’i inceledi. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, PUSAT Hibrit hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Akar’a bilgi verdi. Aynı zamanda Alp1 motor, Alp2 motor, Alp3 motor, uçak durdurma sistemi, menzil arttırıcı sistem, Tmsn Marin 5.4, Tmsn Marin 7.4, Tmsn S800 Marin, Tmsn Comon rail, süspansiyon sistemi, diferansiyel, transfer kutusu, tekerlek göbeği hakkında detaylar aktarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat inceledi: Türk savunma sanayiinin yerli yüzü TÜMOSAN Türkiye'nin savunma sanayiinde öne çıkan yerli firması TÜMOSAN kendi alt sistemlerini kullanarak geliştirdiği ve Türkiye'nin yerlilik oranı en yüksek askeri aracı olan PUSAT'la birlikte Türkiye'de yerli motor ve transmisyonla askeri araç yapılabileceğini somut olarak gösteriyor. İlk defa IDEF'21'de görücüye çıkan PUSAT Hibrit aracıyla da tüm dikkatler TÜMOSAN'ın üzerine yoğunlaşacak. TÜMOSAN fuarını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, tamamen özgün geliştirilen PUSAT Hibrit'i inceledi. Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nuri Albayrak, PUSAT Hibrit hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi. BiP'te paylaş

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