TÜMOSAN'dan genç mucitlere destek: Ortaokul ve lise öğrencilerinin inovatif çalışmalarına katkı sağlayacak

"Çocuklarımız, gençlerimiz yeter ki istesin. Biz onlar için elimizden gelenin ötesinde bütün imkanları onlara seferber edelim. Gençlerin inovatif düşünme becerileri, girişimcilik ve analiz yaparak yeni bir şey üretme ve 21. yüzyıl öğrenme becerileri dediğimiz, bizim Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile de birebir örtüşen bu çalışmada, çocuklarımızın zihinlerinde şimşek çaktırmak, onlara yeni fikirlerini destekleyicisi olduğumuzu hissettirmek ve bu projede bunun ötesinde fikirlerini, projelerini hayatla buluşturmak, bunun devamını getirmekle ilgili çalışma en kıymetli kısmı"