TÜMOSAN'dan genç mucitlere destek: Ortaokul ve lise öğrencilerinin inovatif çalışmalarına katkı sağlayacak

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Motor Sanayi ve Ticaret AŞ (TÜMOSAN) arasında bilim ve teknoloji odaklı eğitim işbirliği protokolü imzalandı. TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, "Ortaokul ve lise çağındaki gençlerimizin yapacakları inovatif çalışmalara katkı sağlamak ve yaptıkları çalışmaların ilgili kurum, kuruluş ve STK'lere ulaştırılması konusunda öncü olmak istedik" dedi.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile TÜMOSAN arasında işbirliği protokolü imzalandı.
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, TÜMOSAN'ın Zeytinburnu'ndaki genel merkezinde düzenlenen törende, eğitim öğretim sürecini çok yönlü ve paydaşlı düşündüklerini söyledi.
TÜMOSAN'ın ev sahipliğinde güzel bir protokole imza attıklarını, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik "Sen Yeter Ki Yap" projesi kapsamında işbirliği yaptıklarını dile getiren Yentür, şunları kaydetti:
Yentür, TÜMOSAN ailesine duyarlılıkları için teşekkür etti.
"Ortaokul ve lise çağındaki gençlerimizin inovatif çalışmalarına katkı sağlamak istedik"
TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ise "TEKNOFEST Gençliği" kavramının Türkiye'de çok önemli bir yere geldiğini ifade ederek, bu kavramın altını doldurmanın önemine değindi.
Tosun, bu anlamda geçen sene ilk "Sen Yeter Ki Yap" programını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:
Törende konuşmaların ardından Yentür ve Tosun, işbirliği protokolünü imzaladı.
Protokolle, İstanbul'daki resmi ve özel okulların ortaokul ve lise kademelerinde eğitim gören öğrencilerin, "Sen Yeter Ki Yap" proje yarışması kapsamında insan hayatına fayda sağlayan bilimsel ve teknolojik gelişmeler ile uygulanabilir projeler üretmelerinin ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.