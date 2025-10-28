TÜMOSAN'dan Osmaniye'ye yeni hizmet binası

Osmaniye’de uzun süredir traktör satış ve satış sonrası destek hizmeti veren TÜMOSAN bayisi Börklüler Otomotiv, Dumlupınar Mahallesi İskender Türkmen Caddesi üzerinde inşa edilen yeni plazasında hizmet vermeye başladı. Modern mimarisi ve teknik altyapısıyla dikkat çeken tesis, tarım sektörünün güncel ihtiyaçlarına çözüm üretmeyi hedefliyor.

TARIMSAL VERİMLİLİĞİ ARTIRACAK

Yerli üretim traktörleriyle Türkiye genelinde güçlü bir pazar konumuna sahip olan TÜMOSAN’ın yeni yatırımı, bölge tarımının gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Geniş ürün gamıyla çiftçilerin farklı ihtiyaçlarına karşılık verecek şekilde tasarlanan plaza, tarımsal verimliliği artıracak hizmetleri daha erişilebilir hale getirecek. Açılış törenine, bölgenin önde gelen yöneticileri ve davetliler yoğun ilgi gösterdi. Törene, Osmaniye Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Kolabaş, Toprakkale Belediye Başkanı Bekirhan Uyutmaz, Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir, Yarbaşı Belediye Başkanı Ökkeş Aksoy ve çok sayıda yerel yönetici ile davetli katıldı.

Halim Tosun

ÇİFTÇİYE MODERN HİZMET

Tören, sektör temsilcilerini ve çiftçileri bir araya getirerek bölgesel ekonomiye katkı sağlayacak iş birliklerine zemin oluşturdu. Bayi Yetkilisi Mustafa Börklü, açılışta yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Yeni plazamızla birlikte Osmaniye’de çiftçilerimize daha yakın olmayı, onların ihtiyaçlarını yerinde ve hızlı bir şekilde karşılamayı amaçladık. Bölge tarımına değer katacak hizmetlerimizi artık daha geniş ve modern bir tesisten sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz.”

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ise yeni plazanın yerli ve güvenilir traktörlere erişimi kolaylaştırarak Osmaniye’de tarımsal üretim kapasitesinin artmasına destek olacağını vurguladı. Tosun, “Börklüler Otomotiv’in yeni plazası, TÜMOSAN’ın kalite ve güven odaklı hizmet anlayışını Osmaniye’de de güçlendirdi. Bu yatırım, hem bölgedeki tarımsal üretim kapasitesinin artmasına katkı sağlayacak hem de çiftçilerimizin yerli, modern ve güvenilir traktörlere erişimini kolaylaştıracaktır” dedi.







