Ekonomi TÜMOSANdan stratejik iş birliği 10 yıl boyunca motor tedarikinde tek kaynak olacak
SAVUNMA SANAYİ

TÜMOSAN'dan stratejik iş birliği: 10 yıl boyunca motor tedarikinde tek kaynak olacak

TÜMOSAN ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı arasında stratejik iş birliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla 10 yıl boyunca itici çekici vasıta yüzer unsurlardaki motorların tedarikinde istisnai ve mücbir sebepler hariç TÜMOSAN tek kaynak olacak.

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Haber Merkezi İHA
TÜMOSANdan stratejik iş birliği: 10 yıl boyunca motor tedarikinde tek kaynak olacak
Halim Tosun

Türkiye'de ilk dizel motor üreticisi olarak başlayan serüvenine yerli traktörle devam eden ve son olarak karada ve denizde savunma sanayiinin yerli gücünü ortaya koyan TÜMOSAN stratejik iş ortaklıklarına devam ediyor.

Ar-Ge çalışmalarıyla tarım sektöründen sonra savunma sanayiinin yerlileştirilmesinde Türkiye’de önde gelen şirketler arasında yer alan TÜMOSAN MSB Tersaneler Genel Müdürlüğü ile yüzer unsurların ana tahrik sistemlerinde kullanılan dizel motorların yerlileştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 2 Ekim 2019 tarihinde stratejik iş birliği anlaşması imzalama niyetlerini karşılıklı olarak beyan etmişlerdi.

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Bu beyan ve iyi niyet çerçevesinde TÜMOSAN, motor tecrübesini deniz kuvvetlerinin kullanımına sunma ve deniz motorunu yerlileştirme çalışmalarına katkı sağlama adına kendi öz kaynakları ile çalışmalarını tamamladı.

10 yıl boyunca motor tedariki TÜMOSAN'dan

’Mavi Vatan’ın korunmasında MSB’ye bağlı itici çekici vasıta yüzer unsurlarda kullanılmak üzere 2020 yılının son çeyreğinde 2 adet dizel marin motor MSB’ye bağlı Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığının test amaçlı kullanımına teslim edildi.

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Teslim sonrasında Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı ve TÜMOSAN yetkililerince yapılan test, muayene, değerlendirme ve kabul faaliyetleri neticesinde MSB Tersaneler Genel Müdürlüğü Gölcük Tersanesi Komutanlığı ile TÜMOSAN arasında stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla 10 yıl boyunca itici çekici vasıta yüzer unsurlardaki motorların tedarikinde istisnai ve mücbir sebepler hariç TÜMOSAN tek kaynak olacak.

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"Ülkemizin savunma sanayiine yerli ve milli desteğimizi sürdüreceğiz"

Konuyla ilgili güncel bilgileri paylaşan TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, "Yerli ve milli üretim politikasıyla Ar-Ge çalışmalarımıza tüm hızımızla ve motivasyonumuzla devam ediyoruz. Yüzde yüz yerli ve milli motorlarımızla Türk Savunma Sanayii’ne ve gelecek dönem çalışmalarımızla da ülkemizin milli kalkınma hamlesine desteğimizi sürdüreceğiz" dedi.

TÜMOSAN Marin Motor Projesi, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu, hem yardımcı motor ve marin genset kullanım amacıyla hem de ortalama 12 metre boyunda teknelerde kullanılabilecek tip motorlara uzanan çözümler geliştirmek için başlatıldı. Proje ile 3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de önemli su yolları platformları için 75, 85, 95 ve 105 beygir güçlerinde ekonomik ve milli-yerli çözümler sunulması ve entegre edilmesi hedefleniyor.

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