Ekonomi TÜMSİAD heyeti ile görüşen Bakan Nebati KOBİlerimizi desteklemeye devam edeceğiz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TÜMSİAD heyeti ile görüşen Bakan Nebati: KOBİ'lerimizi desteklemeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, üretim odaklı politikalarımızla ülkemizin ekonomik gelişiminde stratejik bir öneme sahip olan KOBİ'lerimizi ve işletmelerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

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Haber Merkezi AA
TÜMSİAD heyeti ile görüşen Bakan Nebati: KOBİlerimizi desteklemeye devam edeceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.

İş dünyası ile istişare odaklı gerçekleştirdikleri görüşmeleri sürdürdüklerini bildiren Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, üretim odaklı politikalarımızla ülkemizin ekonomik gelişiminde stratejik bir öneme sahip olan KOBİ'lerimizi ve işletmelerimizi desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

DHA

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