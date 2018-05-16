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TÜMSİAD'dan Cumhur İttifakı'na destek

TÜMSİAD'dan Cumhur İttifakı'na destek

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, "24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçiminde Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz." dedi.

AA
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği
Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği

Doğan, TÜMSİAD, Beşir Derneği, Semerkand Vakfı ile Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu'nca (GENÇKON) düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistinlilere yönelik katliamını kınadı.

Bu katliamdan büyük üzüntü duyduklarını, katliamın milletin gönül dünyasında büyük yaralar açtığını dile getiren Doğan, 18 Mayıs Cuma günü Yenikapı'da düzenlenecek mitinge kardeş kuruluşlarla birlikte katılacaklarını bildirdi.

  • Doğan, 16 Nisan referandumu öncesinde bir basın toplantısı düzenleyerek "evet" oyu vereceklerini duyurduklarını, referandumun istedikleri gibi sonuçlandığını, şimdi de bu sonuçların tam manasıyla hayata geçirilmesi için seçim sürecine girildiğini anlattı.

Seçimlerin 1,5 yıl erkene alınmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Doğan, "Seçimin kısa sürede gerçekleşmesi, ekonomik hareketliliği de peşinden getirecektir. Ülkemiz, sanayi ve ihracata dayalı üreten bir ekonomi olma yolunda önemli adımlar atmaktadır. Bu adımların kesintisiz devam etmesi, istihdamın artması ve yeni iş kollarının açılması; yeni yatırımlar ve yatırımcılar için uygun ortamın var olması ile mümkün olacaktır." diye konuştu.

Dünyada ve bölgede tansiyonun çok yüksek olduğunu belirten Doğan, uluslararası değişen dengeler ortamında devletin bekasına ve milli-manevi değerlere etki edecek gelişmelere ancak siyasi ve güçlü bir yönetim sistemiyle duruş sergilenebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne en kısa sürede geçilmesi gerektiğini aktaran Doğan, yeni sistemin vesayete son vereceğine, sözü ve kararı, gerçek sahibi olan millete tevdi edeceğine inandıklarını kaydetti.

"Kısır çekişmeler bir kenara bırakılmalı"

Yaşar Doğan, Türkiye'nin güçlenmesinin bütün insanlık için faydalı ve gerekli olduğunu belirterek, 15 Temmuz ruhuyla cesaretini, ferasetini ve dirayetini ortaya koyan gençlerin de en güzel şekilde yetişmesi için siyasi belirsizliğin ve kısır çekişmelerin bir tarafa bırakılması gerektiğini vurguladı.

Yeni nesillerin eğitimlerine, kariyer ve karakter gelişimlerine odaklanılması gerektiğini kaydeden Doğan, bunun ancak sağlam ve etkin bir siyasal sistemle mümkün olacağını söyledi.

  • Bağımsızlıklarını tahakküm altına almaya çalışan her türlü ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve bürokratik prangalardan kurtulmuş, milli ve manevi değerlerini muhafaza eden ve geliştiren büyük Türkiye'nin inşasının en önemli hedeflerinden olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"TÜMSİAD, Semerkand Vakfı, Beşir Derneği ve GENÇKON ile birlikte yukarıda saydığımız gerekçelerle hükümetimizin almış olduğu erken seçim kararının isabetli ve yerinde olduğunu değerlendiriyor ve memnuniyetle karşılıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçeceğimiz bu kritik dönemde, yürütmenin çalışmalarına güç verecek çoğunlukta bir meclis yapısını ve 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçiminde Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Milletçe bu süreçte geleceğimizle ilgili kararı verirken kardeşlik duygularımızı zedelemeyecek bir şekilde sandığa gidilmesini, bütün siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ve basın-yayın organlarımızın birlik ve beraberliğimizi tesis edecek bir dil kullanmasını ümit ediyoruz."

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