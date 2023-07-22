Beyin sağlığı, genel sağlık ve yaşam kalitesi açısından son derece önem arz ediyor. Hem bilişsel hem de fiziksel işlevleri en iyi şekilde gerçekleştirmek için beyin sağlığının korunması gerekiyor. Günlük yaşamda yapılacak küçük değişikliklerin beyin sağlığını korumaya katkı sağlayacağının altını çizen uzmanlar beslenmeden uyku düzenine, egzersiz alışkanlığından stresi kontrol edebilme becerisine kadar pek çok unsurun beyin sağlığı ile birebir ilişkili olduğunu belirtiyor. Peki beyin sağlığı için yapılması gerekenler neler? İşte uzman görüşüyle sorunun cevabı.