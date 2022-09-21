Turan yaklaşık 45 milyon TL değerleme ile yatırım aldı

KENDİ DİLLERİNDE HİZMET VERECEK

Türk Devletleri arasında fiziki dünya için tasarlanan para transferi sürecini dijital dünyaya taşımayı hedefleyen Turan, tüm Türk soyluların Türkiye, Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan gibi Türk Devletlerine para transferi yapabilecekleri bir para transferi geçidi oluşturmanın yanı sıra geliştirdiği özel finansal ürün ve hizmetlerle Türk Devletlerinin dijital finansal okuryazarlığının gelişmesine katkı sunmayı planlıyor. İlk olarak Türkiye’de Türk soylu kişilere, kendi dillerinde hizmet veren tek finansal uygulama olmayı hedefleyen Turan, Türkiye’de başladığı bu yolculuğu, kısa bir süre içerisinde Azerbaycan ve Özbekistan gibi Türk Devletlerine de ulaştırmak istiyor.

PARA TRANSFERİNİ DİJİTALLEŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Turan’ın tohum öncesi yatırım turuyla ilgili konuşan Turan Kurucusu ve CEO’su Özgür Bayraktar: ‘’Türk soylu kişilerin Türkiye’de finansal ürünlere erişimlerinin zor olduğu ve büyük oranda bu finansal ekosistemin dışında bulundukları bilinen bir gerçek. Bu sebeple de Türkiye’de yaşayan Türk soylu kişilerin 360 derece finansal uygulaması (Ön ödemeli kart, mikro kredi vb.) olmak Turan’ın ana hedeflerinden biri. Bunu yaparken, onlara kendi dillerinde, kendi yaşam tarzları ile hizmet verme amacıyla yola çıktık. Yakın dönemde Türkiye’de başlayacağımız bu yolculuğu tüm Türk Devletleri’ne taşımayı ve Türk Devletleri arasında para transferi süreçlerini tamamen dijitalleştirmeyi hedefliyoruz’’ dedi.