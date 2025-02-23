Turbo motor ve yapay zeka: Bayraktar TB2T-AI SİHA artık daha güçlü

Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin, turbo motor ve gelişmiş yapay zekaya sahip yeni versiyonu Bayraktar TB2T-AI, test uçuşuna başladı. Kamikaze İHA saldırılarına karşı geliştirilen yeni nesil Bayraktar TB2T-AI, turbo motor gücü, yüksek hız, üstün irtifa ve akıllı uçuş kabiliyetleriyle sınıfının dünyadaki en iyisi olacak.

25 DAKİKADA 30 BİN FEET

Turbo motora sahip SİHA, 30 bin feet irtifaya 25 dakikada çıkıyor. TB2T-AI, uçuş testinde 30 bin 318 feet irtifaya çıkarak kendi rekorunu da kırdı. Mevcut SİHA'lara kıyasla çok daha hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneğine sahip TB2T-AI, 160 knot (300 km/s) hızla hava üstünlüğünü elinde tutacak.

YENİ NESİL 3 YAPAY ZEKA BİLGİSAYARI VAR

Artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesiyle muharebe sahasında daha uzun süre görev yapacak TB2T-AI, yeni nesil 3 yapay zeka bilgisayarıyla üstün otonom yetenekler sunuyor. Arazi referanslı görsel seyrüsefer kabiliyeti kazandırılan SİHA, gelişmiş yapay zeka sistemleri sayesinde görsel navigasyonla araziyi tanıyıp yön tayin edebiliyor.

Hedefleri analiz edebilen TB2T-AI SİHA, piste otonom iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor. TB2T-AI SİHA, acil durumlarda yapay zeka destekli sistemleri sayesinde otomatik olarak güvenli şekilde üsse geri dönebiliyor. SİHA, bu özelliğiyle muharebe sahasında dayanıklılık ve operasyonel güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor.











