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Ekonomi TÜRESten kredi talebi Tüm restoran ve kafelere verilsin
İŞ DÜNYASI

TÜRES'ten kredi talebi: Tüm restoran ve kafelere verilsin

TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Ziraat Bankası'nın turistik restoran ve işletmelere sağladığı kredinin sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli değil, sektörde faaliyet gösteren tüm restoran ve kafelere verilmesi gerektiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl,, yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Bankası'nın turistik restoran ve işletmelere düşük oranlı kredi sağlayacağını duyurduğunu anımsatarak, bu destekten, sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan verilen turizm işletme belgesine sahip olanların faydalanabileceğini anlattı.

Bakanlık ile Ziraat Bankası iş birliğinin sektör adına güzel bir gelişme olduğunu aktaran Bingöl, salgın sürecinden en çok yeme-içme sektörünün etkilendiğini, söz konusu desteğin esnafa rahat bir nefes aldıracağını vurguladı.

Bingöl, "Ancak bu krediden salgın sürecinden en çok etkilenen sektörümüzde faaliyet gösteren tüm restoran ve kafeler faydalanmalı." ifadesini kullandı.

Sektörde 100 bini aşkın işletmede 2 milyondan fazla çalışanın bulunduğunu bildiren Bingöl, ürün tedariki sağlayanlar ve bunların aileleri de sayıldığında rakamın 5 milyon kişiyi geçtiğini aktardı.

Bingöl, "Ancak turizm işletme belgeli yerlerin sayısı sektörün yüzde 5'i bile değil. Bu nedenle söz konusu iş birliğine turizm belgeli olmayan yerlerin de dahil edilmesi ve krediden faydalandırılması gerekir." ifadelerini kullandı.

"İkilik son bulmalı"

TÜRES Genel Başkanı Bingöl, salgın sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sektöre verdiği desteklerin çok önemli olduğunu, bu nedenle kendilerine tekrar teşekkür ettiklerini belirtti.

Bingöl, "Ziraat Bankası'nın bu kredisinin turizm işletme belgesi olmayan restoran, lokanta ve kafelere de verilmesi hususunda Hazine ve Maliye Bakanımız Albayrak'ın desteklerini bekliyoruz. Ayrıca bir diğer konu da turizme bütün işletmeler hizmet ederken, turizm işletme belgesi olan ve olmayan yerler arasında bir ayrım olmasıdır. Artık bu kavram kargaşası da bir an önce bitmeli ve ikilik oluşturan bu durum son bulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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