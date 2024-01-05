Turist rekortmeni Antalya'da 120 dolarlık yeni hedef: İspanya ve Fransa'yı yakalamak istiyoruz

"2023'te turizm gelirlerinde de rekor kırıldı. Turizmden gelir hedefimiz çok kısa sürede rakibimiz olan Fransa, İspanya gibi günlük 120 doları tutturmuş olan ülkeleri yakalamak. 2028 yılı için hedefimiz 90 milyon turist, 100 milyar dolar turizm geliri. Bu hedefe uygun adımlarla ilerliyoruz. Buna yönelik çok ciddi çalışma yapılıyor. TGA'nın önemli çalışmaları var. 2024 turizm sezonunun geçen seneye göre çok daha iyi olmasını bekliyoruz. Çevremizde Rusya-Ukrayna'nın savaş halinin, İsrail-Filistin geriliminin devam etmesi turizmi olumsuz etkiliyor. Tüm bunlara rağmen Cumhuriyet'imizin 100. yılında, 2023'te elde ettiğimiz başarı çok gurur verici, muhteşem bir performans. 2024'ün daha iyi geçmesi için sektör olarak çalışmalara başladık."