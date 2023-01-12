Ekonomi Turizm arsası satış ihalesi
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Turizm arsası satış ihalesi

İzmir'in Çeşme ilçesinde, 7.247 metrekare turizm tesis alanı imarlı arsa açık artırma ile satılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Turizm arsası satış ihalesi
Çeşme

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Sakarya mahallesi Punta mevkiinde bulunan arsa, koruma amaçlı imar planında turizm tesis alanında ve yolda kalmaktadır. Taşınmazın muhammen satış bedeli 158 milyon 680 bin 312 Türk Lirası, birinci satış günü 9 Mart 2023 tarihidir. İhale Çeşme Belediyesi Çakabey Kültür Merkezinde açık artırma suretiyle yapılacak.

Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek.

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