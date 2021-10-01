Ekonomi Turizmciler İngiliz turistleri bekliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmciler İngiliz turistleri bekliyor

İngiltere'nin yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'yi "seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren" kırmızı listeden çıkarmasının ardından Antalya'nın Kaş ilçesi İngiliz turistlerden yoğun rezervasyon almaya başladı.

Haber Merkezi AA
Turizmciler İngiliz turistleri bekliyor
Foto/arşiv

Kalkan Mahallesi'nde otel işleten Adem Dolunay Tomanbay, İngiltere'nin aldığı kararla bölgede turizmin canlanmasını ümit ettiklerini söyledi.

İngiltere'nin kararını sevinçle karşıladıklarını belirten Tomanbay, "Rezervasyonlar almaya başladık. Heyecanlıyız. Olumlu veriler geliyor. Yüzde 60 doluluk oranını yakaladık. Umarım katlayarak devam ederiz. Hem yerleşik hem de tatilcilerle yoğun bir sezon olacağını umuyoruz. Otelde tüm önlemleri aldık. Hazırız, misafirlerimizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turizm acentesi sahibi Sami Altu da Kalkan Mahallesi'ndeki turizmin yüzde 80'inin İngiliz pazarına bağlı olduğunu belirtti.

Kararın bölgedeki turizmcilerin yüzünü güldürdüğünü vurgulayan Altu, şöyle devam etti:

"Bu karar çıkmasaydı 30 yıl sonra ilk kez eylül ayının 15'inde sezonu kapacaktık. Çok iyi bir haber. Bizim için çok büyük umut oldu. Şu anda rezervasyonlar çok iyi gidiyor. Tam istediğimiz gibi olmasa bile böyle devam ederse 2022 turizm sezonunu iyi geçireceğiz diye ümit ediyorum. İki hafta sonra İngiltere’de 2 haftalık tatil var. Rezervasyonlarla 3 bin kişilik bir misafir geleceğini umut ediyoruz."

"Önümüzdeki yıl Kalkan'da harika bir sezon olacak"

Bir seyahat firmasının yöneticisi Mathew Simpson ise kararın gelecek için çok olumlu bir adım olduğunu dile getirdi.

İngilizlerin Kaş ve Kalkan'ı çok sevdiğini ifade eden Simpson, "Önümüzdeki yıl, Kalkan'da harika bir sezon olacak. Buradan herkese tatil için Türkiye'ye gelmelerini öneriyorum. Lütfen gelin, paranızın karşılığını en iyi şekilde alabileceğiniz harika bir lokasyon, harika bir destinasyon. Pişman olmayacaksınız." değerlendirmesinde bulundu.

65 maddelik Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis'te
EKONOMİ
65 maddelik Vergi Usul Kanunu'nda değişiklik öngören yasa teklifi Meclis'te

TMSF Erol Aksoy aleyhine New York'ta açılan davayı kazandı
EKONOMİ
TMSF Erol Aksoy aleyhine New York'ta açılan davayı kazandı

Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor
EKONOMİ
Altının gram fiyatı 501 lira seviyesinden işlem görüyor

Elektrikli araçta önemli gelişme: 15 dakika ile dünyanın en hızlısı olacak
EKONOMİ
Elektrikli araçta önemli gelişme: 15 dakika ile dünyanın en hızlısı olacak
Abone Ol Google News
Nükleer suikast: Fahrizadenin ölümü

Nükleer suikast: Fahrizade'nin ölümü

İran'ın nükleer planları yapay zekaya takıldı.
Üç futbolcu ilk kez milli davet aldı

Üç futbolcu ilk kez milli davet aldı

​Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunu açıkladı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: Keşke belediyecilikte bir rakibimiz olsa

​1 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı.

​Yağmurun etkisiyle trafik arttı: İşte yoğunluk oranı...

​Ticaret Bakanı Muş: Aylık bazda 20 milyar dolar eşiğini aştık

Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'te hitap ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.