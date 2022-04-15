Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Turizmcilerin döviz kazancını satması durumunda yüzde 40ı TCMB tarafından alınacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Turizmcilerin döviz kazancını satması durumunda yüzde 40'ı TCMB tarafından alınacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Görünmeyen İşlemler Genelgesi'nde yaptığı güncellemeye göre, turizmciler döviz kazancını satması durumunda, yüzde 40'ı TCMB tarafından alınacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Turizmcilerin döviz kazancını satması durumunda yüzde 40ı TCMB tarafından alınacak
Arşiv

TCMB Görünmeyen İşlemler Genelgesi'nde yaptığı güncellemeyle, döviz kazandırıcı hizmetler ve işlemlerden elde edilen dövizin istenildiği kısmı kadar bankalara satılması halinde, banka bu dövizin en az yüzde 40'nı Merkez Bankasına satmasına karar verdi.

TCMB'nin güncellediği genelgeye göre, Merkez Bankası, ihracat gelirleriyle ilgili yeni bir karar aldı.

  • Bu güncelleme ile döviz kazandırıcı hizmetler ve işlemlerden elde edilen dövizin istenildiği kısmı kadar bankalara satılması halinde, banka bu dövizin en az yüzde 40'ını Merkez Bankasına satacak.

Merkez Bankasına satış işlemi ihracat bedellerinde olduğu gibi TCMB kuru üzerinden gerçekleşecek ve satılan döviz tutarının karşılığı banka tarafından döviz satıcısına TL olarak ödenecek.

TCMB, bugün yayımladığı ihracat genelgesi kapsamında ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslarına ilişkin ayrıntıları düzenlemişti.

Buna göre ihracatçının döviz gelirlerinden TCMB'ye satış zorunluluğu yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı.

İhracatçılar için yeni genelge: Döviz gelirlerinin yüzde 40'ını TCMB'ye satacaklar
EKONOMİ
İhracatçılar için yeni genelge: Döviz gelirlerinin yüzde 40'ını TCMB'ye satacaklar

Ekonomik düzenlemeler içeren yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi
EKONOMİ
Ekonomik düzenlemeler içeren yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor: İkramiye için kritik gün belli oldu
FOTOĞRAF 10
Title
Emeklilere ödenen bayram ikramiyesi, senede iki kez Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde veriliyor. Dolayısıyla 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi de, 2022 Ramazan Bayramı'nın ilk günü 2 Mayıs olacağı için ödemeler en geç 1 Mayıs'a kadar yapılmış olacak.<br><br>
Title
İKRAMİYE ŞU AN NE KADAR?<br><br>Emekli ikramiyesi geçen yıldan beri bin 100 TL olarak ödeniyor. Dul aylığı alanlara ise 550 lira bayram ikramiyesi ödeniyor. Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.
Title
KABİNEDEN KARAR ÇIKMADI<br><br>Geçen salı günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası ikramiye miktarının açıklanması bekleniyordu. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bir açıklamada bulunmadı.
Title
Gözler, 26 Nisan'da yapılacak kabine toplantısına çevrildi.
Title
BEKLENTİLER NE?<br><br>Bu yıl emekli ikramiyelerinin 1500 lira ile 1750 liraya yükselmesi bekleniyor.
Title
Memurlar gibi Ocak ayında ek zamdan yararlanmadı.
Title
Dolayısıyla memur emeklileri yüzde 30.5 olarak zam alırken SGK ve Bağ-Kur emeklileri 25.47 zam aldılar.
Title
Ocak ayında zam farkından yararlanamayan SGK ve Bağ-Kur emeklileri ise bayram ikramiyesinde artış bekliyor
Title
Title
Milyonlarca emekli bu haberi bekliyor: İkramiye için kritik gün belli oldu
Milyonlarca emekli, bayramda yatırılacak ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını bekliyor. Geride bıraktığımız salı günü gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası ikramiyelerle ilgili bir açıklamada bulunulmadı. Gözler, 26 Nisan'da yapılacak kabine toplantısına çevrildi. İşte emekli ikramiyesi ile ilgili son gelişmeler...

Trabzonspor frene bastı

Trabzonspor frene bastı

​Bordo mavililer son 4 maçtır galip gelemiyor.
Avcı maç sonunda hesap yaptı

Avcı maç sonunda hesap yaptı

Fatih Karagümrük maçı sonrasında taraftarlara mesaj gönderdi.
Temel Karamollaoğlu Suriyedeki iç savaştan Türkiyeyi sorumlu tuttu: İlk adımları AK Parti hükümeti attı

Erdoğan'dan kadına karşı şiddetle mücadele mesajı.

​Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan spor yasasını anlattı.
Evde iftar hizmeti

Evde iftar hizmeti

​Altıeylül Belediyesi her yıl yaptığı geleneğe devam ediyor.

İçişleri:15 ayrı bölgede 339 terörist öldürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.