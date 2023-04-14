Turizmde hedef 60 milyar dolar: Bu yıl rekor bekleniyor

"Kültür ve Turizm Bakanımız da son zamanlarda vurgu yapıyor, gecelik satış fiyatlarına bakmamız gerekiyor. İspanya ile hemen hemen aynı noktadayız, yaklaşık 95 dolar seviyesinde. Önümüzde 115 dolarla İtalya ve Fransa var. Yunanistan 90 dolarda, yani bizden 5 dolar geride. Birinci planda kısa vadede gecelik satışlardaki ortalama fiyatlarımızı 100 doların üzerine çıkardığımızda zaten paket satışlara da ciddi anlamda yansıyacaktır. O zaman daha iyi olacaktır. Yani turist sayısının artması çok önemli ama gelirlerimizin de artması çok değerli. Dolayısıyla bunu paralel götürmemiz gerekiyor"