Turizmde yarıyıl tatili heyecanı: Doluluklar yüzde 100'e ulaştı

Geçen yıl 9 Eylül Pazartesi günü başlayan 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ilk yarısı 17 Ocak Cuma günü sona eriyor. Türkiye genelinde 18 milyonun üzerinde öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmenin 16 günlük yarıyıl tatiline çıkacak olması başta kayak bölgeleri termal, sahil ve kültür turları olmak üzere turizm sektöründe büyük bir canlılık oluşturdu.

17 Ocak Cuma günü başlayacak olan yarıyıl tatili 3 Şubat Pazartesi günü çalacak ders ziliyle yeniden başlayacak. 16 gün sürecek olan yarıyıl tatilini 'kış- kayak', 'termal', 'sahil' ve 'kültür turları' olmak üzere dört konseptte değerlendiren Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Sururi Çorabatır, kış- kayak turizmi açısından Uludağ, Palandöken, Kartalkaya, Erciyes, Davraz, Sarıkamış, gibi bölgelerde doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

FOTOĞRAF 7 Kayakseverlerin akın ettiği Uludağ’a bu sezon yoğun ilgi var. Sömestir tatili öncesinde tatilcilerin ve günübirlikçilerin akın ettiği Uludağ, en yoğun günlerinden birini yaşıyor. Oteller sömestir öncesi yüzde yüze yakın doluluk oranı yaşıyor. Erken rezervasyonlardan dolayı oteller yarı yıl tatiline yüzde yüz doluluk oranıyla girecek. Sömestir tatili ve normal zamanda zirveye vatandaşlar ister teleferikle, isterse otomobilleriyle iki farklı şekilde çıkabiliyor. Teferrüç Mahallesi’ndeki teleferik istasyonundan kalkan kabinler 40 dakika süren doğa ile baş başa bir yolculuğun ardından tatilcileri Sarıalan’a ulaştırıyor. Karla kaplı ormanın arasında geçen bu yolculuk için kişi başı tam gidiş geliş 48 TL, öğrenci ise 35 TL. Özel araçlarıyla çıkmak isteyen tatilciler çevre yolundan şehir merkezi bağlantılarını takip ederek Çekirge ya da Pınarbaşı bölgelerinden dağ yoluna ulaşabiliyor. Monte Baia Uludağ Otel Ön Büro Müdürü Kerem Kuy, Şu anda karların yağmasıyla beraber otelimizde doluluk oranı yüzde yüzlere ulaştı. Sömestirde çok iyi bir yoğunluk bekliyoruz. Şu anda Uludağ’da hava çok güzel. Bunun keyfi yaşanıyor. Sömestirin girmesiyle birlikte doluluk daha da artacak. Güzel bir sezon bekliyoruz. 3 kişilik bir ailenin konaklama bedeli tek gece 2 bin 250 lira civarında. Otelimiz her şey dahil çalışıyor dedi. Karinna Otel Ön Büro Müdürü Harbi Türk ise, Yıl başına karlı girmiştik. Ardından hareketli ve dolu bir sezon geçiyor. Şu anda yoğunluk ve talep açısından geçen seneyle aynı. Yarı yıl tatili çok talep ediliyor. Erken rezervasyonlarla sezona başladık. Uludağ’da şu an hava çok güzel. Sömestirde doluyuz. Gelen ailelerin buranın keyfini çıkartmasını istiyoruz diye konuştu. Uludağ’da otellerin doluluk oranı yüzde yüze ulaştı Uludağ’da otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ sömestir tatiline dolu girecek.

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Termal oteller ve sahil

Termal turizminde ise Yalova, Pamukkale, Afyonkarahisar, Sandıklı ve Kızılcahamam'ın ciddi talep gördüğünü anlatan TÜROFED Başkanı Çorabatır, termal otellerinde de sömestir tatil döneminde yüzde 100 doluluk beklediklerini kaydetti. Sahil turizmi açısından ise Akdeniz ve Ege kıyılarının otelcilerden alınan bilgilere göre ciddi doluluk oranlarına ulaşacağını dile getiren Çorabatır, "Sömestir tatilinin turizm sektörü açısından önemli bir ekonomik canlılık oluşturmasını bekliyoruz" dedi.

Doğu Ekspresi'nde yoğunluk

Kültür turlarının da yarıyıl tatilinde ciddi talep gördüğünü kaydeden Çorabatır, Kapadokya'nın öne çıktığını belirterek, Kapadokya bölgesinde de önemli doluluklara ulaşılacağını açıkladı. TÜROFED Başkanı, yarıyıl tatilinde son yıllarda büyük talep gören Doğu Ekspresi ve Van Gölü Ekspresi trenleriyle Sivas, Erzurum, Erzincan, Kars, Van gibi Doğu Anadolu illerine de çok yoğun talep olduğunu ve bilet bulmanın neredeyse imkansız hale geldiğini dile getirdi.

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Hem eğitim hem eğlence

Son yıllarda özellikle Antalya bölgesinde yarıyıl tatilinde yeni bir konsept oluştuğuna da dikkat çeken Sururi Çorabatır, "Yarıyıl tatilinde son senelerde otellerle eğitim kurumları arasındaki çalışmalar nedeniyle etüt kampları yapılmaya başlandı. Hem öğrenciler tatil yapıyor, hem aileleri de geliyor, hem de sınavlara hazırlanıyorlar. Tatil boyunca hem eğlenip enerjilerini atıyorlar, hem de ders çalışıyorlar" diye konuştu.

Yarıyıl tatiline çıkacakların trafik kazalarına karşı dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunan Çorabatır, tatile çıkacak sürücülere "Lütfen hava şartlarına hazırlıklı şekilde yola çıkalım ve trafik kurallarına uyalım" diye seslendi.

İyi bir yarıyıl tatili

Yarıyıl tatilinde özellikle kayak merkezlerindeki otellere talebin çok ciddi düzeyde olduğunu belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca ise "Sıralamada ilk sırada kayak merkezleri var ve yüzde 100 doluluğa ulaştı. Ardından termal ve sahil otelleri geliyor. Meslektaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre rezervasyonlar çok iyi durumda. Erken rezervasyon fırsatlarının devam ediyor olması da taleplerin daha da artacağını gösteriyor. Turizm sektörü olarak iyi bir sömestir tatili geçireceğiz" dedi.

Merkezlerde kar durumu

Kayak merkezlerinde başta Uludağ olmak üzere talebin çok iyi olduğunu belirten Uludağ Kayak Merkezi'ndeki Beceren Hotel'in sahibi Haluk Beceren, kar kalitesi ve hava şartlarının çok iyi olduğunu ve rezervasyonların da devam ettiğini kaydetti. Uludağ'da kar kalınlığının 50 santimetre ile 2 metre arasında olduğunu belirten Beceren, "Maden pistine kadar tüm pistlerde kayak yapılabilir durumda. Batı'dan Doğu'ya diğer tüm kayak merkezlerinde de kar kalınlıkları çok iyi ve doluluk oranları şu an yüzde 70- 80'ler civarında. Sömestir tatiliyle yüzde 100'e ulaşacağını düşünüyoruz" diye konuştu.

Abant, Gölcük ve Kartalkaya

Hem kış hem de doğa turizmi açısından Bolu Abant ve Gölcük tabiat parkları, Sapanca ve Kartalkaya gibi bölgeleri değerlendiren TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi Halit Ergül de, bölgede kent merkezi ve ilçelerdeki tüm otellerin yarıyıl tatili hazırlıklarını tamamladığını ve doluluk oranlarının yüzde 80- 95 arasında olduğunu dile getirdi. Bölgenin doğal güzellikleriyle dört mevsim farklı güzellikler sunması nedeniyle insanların doğa için bölgeyi tercih ettiğini anlatan Ergül, "Bölgemize yoğun ilgi olduğu için çok memnunuz" dedi.

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