Türk-Alman Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında taşınabilir belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.
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