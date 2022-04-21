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Ekonomi Türk-Alman Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alacak
BASIN İLAN

Türk-Alman Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alacak

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğü, Üniversitenin Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla 5 Öğretim Üyesi alacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk-Alman Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alacak
Türk-Alman Üniversitesi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında taşınabilir belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.

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