Türk döneri tescil bekliyor: Bin yıllık belgeler sunuldu

‘Türkiye’nin dünyaca ünlü lezzeti: Döner’

adlı makale Selçuklular ve Osmanlı döneminde döner ile ilgili çalışmaları içeriyor. Tarihi belge, gravür, fotoğraf ve dokümanlardan oluşan çalışmada Takiyeddin Efendi’nin 16. yüzyıda döner için yaptığı mekanizmanın çizimleri de bulunuyor. Bereket Döner'in desteğiyle hazırlanan akademik çalışmanın detayları düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.