Türk döneri tescil bekliyor: Bin yıllık belgeler sunuldu

Türkiye'nin meşhur lezzeti döneri tescilletmek için bin yıllık belgelerle bilimsel bir makale hazırlanarak Avrupa Komisyonu’na sunuldu.
Türkiye'nin ünlü lezzeti döner, Avrupa Komisyonu'na tescil edilmek için başvurdu. Başvuruda, dönerin kökenini kanıtlayan bin yıllık belgelerle desteklenen bilimsel bir makale sunuldu.
Toplantıya Bereket Döner Yönetim Kurulu Başkanvekili Mevlüt Ceyhun Tekdemir, oyuncu Wilma Ellles, Orhan Kılıç ve çok sayıda iş insanı katıldı. Akademik çalışmayla dönerin hangi kültüre ait olduğuna dair tartışmalara son verilmesi bekleniyor.