Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türk döneri tescil bekliyor: Bin yıllık belgeler sunuldu

Türk döneri tescil bekliyor: Bin yıllık belgeler sunuldu

09:516/12/2024, Cuma
G: 6/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
‘Türkiye’nin dünyaca ünlü lezzeti: Döner’ adlı makale Selçuklular ve Osmanlı döneminde döner ile ilgili çalışmaları içeriyor.
‘Türkiye’nin dünyaca ünlü lezzeti: Döner’ adlı makale Selçuklular ve Osmanlı döneminde döner ile ilgili çalışmaları içeriyor.

Türkiye'nin meşhur lezzeti döneri tescilletmek için bin yıllık belgelerle bilimsel bir makale hazırlanarak Avrupa Komisyonu’na sunuldu.

Türkiye'nin ünlü lezzeti döner, Avrupa Komisyonu'na tescil edilmek için başvurdu. Başvuruda, dönerin kökenini kanıtlayan bin yıllık belgelerle desteklenen bilimsel bir makale sunuldu.


‘Türkiye’nin dünyaca ünlü lezzeti: Döner’
adlı makale Selçuklular ve Osmanlı döneminde döner ile ilgili çalışmaları içeriyor. Tarihi belge, gravür, fotoğraf ve dokümanlardan oluşan çalışmada Takiyeddin Efendi’nin 16. yüzyıda döner için yaptığı mekanizmanın çizimleri de bulunuyor. Bereket Döner'in desteğiyle hazırlanan akademik çalışmanın detayları düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.

Toplantıya Bereket Döner Yönetim Kurulu Başkanvekili Mevlüt Ceyhun Tekdemir, oyuncu Wilma Ellles, Orhan Kılıç ve çok sayıda iş insanı katıldı. Akademik çalışmayla dönerin hangi kültüre ait olduğuna dair tartışmalara son verilmesi bekleniyor.


#AB
#Türk Döneri
#tescil

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yerli Malı Haftası ne zaman kutlanıyor? 2024-2025 Yerli Malı Haftası tarihi