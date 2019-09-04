Ekonomi Türk halkının tercihi Coca Cola ve Pepsi oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Türk halkının tercihi Coca Cola ve Pepsi oldu

Türk halkının tercihi Coca Cola ve Pepsi oldu

Türkiye'nin en çok güvendiği, beğendiği ve sürekli tercih ettiği meşrubat markaları belli oldu. Coca Cola ve Pepsi ketegori liderliği için mücadele verirken, yerli marka ve tatların kategoride görünür şekilde yer bulması doğru iletişim stratejileri ile gelecekte daha güçlü pozisyonlar elde edebilmeleri için ipuçları veriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk halkının tercih ettiği meşrubat markaları açıklandı.
Türk halkının tercih ettiği meşrubat markaları açıklandı.

Türkiye'nin yeni ekonomi dergisi Z Raporu, Eylül sayısında Türk tüketicisinin markalara yönelik bakış açısını yansıtan kapsamlı bir araştırma dosyasını kapağına taşıdı. Areda Danışmanlık tarafından Z Raporu için ilk defa gerçekleştirilen ‘Benim Markam’ araştırması, Türk tüketicisinin marka eğilimlerine ilişkin çarpıcı sonuçlar sunuyor.

Coca Cola ve Pepsi ketegori liderliği için mücadele verirken, yerli marka ve tatların kategoride görünür şekilde yer bulması doğru iletişim stratejileri ile gelecekte daha güçlü pozisyonlar elde edebilmeleri için ipuçları veriyor.

Meşrubat kategorisinde Coca Cola yüzde 17,4 ve Pepsi yüzde 12,3 oranlarında tüketicinin benim dediği markalar olurken; Türk tüketicisinin yeni yeni ısındığı soğuk çay piyasasından Didi de yüzde 9,2 oranında yüksek bir tüketici beğenisine ulaşmış durumda.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

'Benim Markam' araştırmasını oluşturan en temel çıkış noktası, tüketicinin marka tercihlerini güven, beğeni ve sadakat kavramları bağlamında derinlemesine bir bakış açısı ile ele alıp Türkiye'nin 'benim' dediği markaları ortaya koymak olarak belirlendi.

Güven, beğeni ve sadakat skoru oluşturulurken markaların beklentiyi karşılayabilmesi, tasarım ve kullanım kolaylığı, müşteri memnuniyeti, ürün çeşitliliği ve kalitesi, tutku düzeyi gibi kriterler dikkate alındı.

27 KATEGORİDE YAPILDI

Araştırma gıda, dayanıklı tüketim, giyim, finans ve hizmetler başta olmak üzere toplam 27 kategoride yapıldı. Geniş bir yelpazeye yayılan araştırmanın sonuçları, Türkiye’nin lider markalarıyla tüketiciler arasındaki güven, beğeni ve sadakat ilişkisini detaylarıyla ortaya koyuyor.

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2-10 Ağustos 2019 tarihleri arasında yürütülen saha araştırmasına Türkiye genelinde 2 bin 718 kişi katıldı.

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